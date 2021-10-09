Bellingcat — теперь ”иноагенты” в России. Главное о группе, расследовавшей отравление Навального и крушение рейса MH17(51)
В этой компании работает 25 человек, объяснил ”Медузе” основатель Bellingcat Элиот Хиггинс. Штаб-квартира компании находится в Нидерландах, но большинство ее сотрудников работает за пределами страны. В России у Stichting Bellingcat сотрудников нет.
Это нидерландское юридическое лицо было зарегистрировано в 2018 году. Однако сам Bellingcat существует на четыре года дольше. У основателя проекта Элиота Хиггинса до этого не было никакого журналистского опыта: по предыдущей профессии он финансовый аналитик, а на момент основания Bellingcat был безработным. При этом Хиггинс интересовался возможностями расследования военных конфликтов по открытым источникам и вел блог под названием Brown Moses, в котором изучал войны в странах Северной Африки и Ближнего Востока по постам в социальных сетях и видео на ютьюбе.
Еще до основания Bellingcat он провел в своем блоге несколько успешных расследований. Например, о вооружении из бывшей Югославии, которое попало в руки сирийских повстанцев, воюющих против армии президента Башара Асада. Вместе с тем в интервью The Guardian в 2013-м Хиггинс говорил, что до событий ”Арабской весны” он знал об оружии не больше, чем средний пользователь Xbox.
Об основании Bellingcat Хиггинс объявил в своем блоге 14 июля 2014 года — за три дня до катастрофы рейса MH17 Амстердам-Куала-Лумпур, сбитого над восточной Украиной. Расследование именно этих событий стало одной из самых известных работ новой группы.
Например, в сентябре 2014 года Bellingcat провели расследование на основании анализа общедоступных видео и постов в соцсетях. В нем участники проекта установили принадлежность ракетной установки ”Бук”, с помощью которой сбили самолет, к 53-й зенитной бригаде ПВО РФ, базирующейся под Курском. В министерстве обороны РФ тогда заявили, что ”конспиративные теории журналистской группы многократно опровергались блогерами и экспертами, поэтому серьезному комментированию не подлежат”. Однако к тем же выводам, что и Bellingcat, пришла международная следственная группа, расследующая авиакатастрофу.
Расследовали участники проекта и другие события на востоке Украины — например, стрельбу артиллерии с позиций на территории России по украинским позициям.
Из расследований Bellingcat о России наиболее резонансными были материалы об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей(именно они установили настоящие имена отравителей, скрывавшихся под псевдонимами ”Петров” и ”Боширов”), а также участие в совместном расследовании отравления Алексея Навального.
Элиот Хиггинс в разговоре с ”Медузой” подчеркнул, что объявление Bellingcat ”иноагентом” в России не скажется на работе расследователей: ”Это больше напоминание о том, какое влияние имеет наша крошечная организация на сверхдержаву в состоянии упадка”.
В ответ вопрос, собираются ли участники проекта помечать свои посты в соцсетях предупреждением о том, что ”данное сообщение создано и/или распространено иноагентом”, Хиггинс подчеркнул: ”Абсолютно точно нет”.