Польская погранслужба заявила об обстреле со стороны Беларуси

"Патруль белорусских служб произвел выстрелы в направлении солдат Войска польского, которые вместе с нами патрулируют границу", - сказала она, подчеркнув, что, вероятно, это были холостые выстрелы или же выстрелы, намеренно сделанные мимо. По ее словам, в результате инцидента никто не пострадал.

В Госпогранкомитете Беларуси назвали голословными заявления Варшавы. "Каких-либо видео или фото доказательств сопредельной стороной по данному заявлению не предоставлено", - отметили в погранведомстве. Комитет направил официальный запрос польской стороне с требованием предоставить информацию относительно заявления, сделанного представителем пограничной стражи республики.

С начала августа более 14 тыс. мигрантов пытались нелегально пересечь польскую границу с территории Белоруссии. Большинство таких попыток было предотвращено пограничниками. Варшава возлагает ответственность за происходящее на белорусское руководство, которое, по заявлениям польской стороны, доставляет мигрантов в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Литвой и Латвией, чтобы спровоцировать миграционный кризис в Европе.