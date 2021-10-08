08.10.2021, 21:17
С понедельника в Латвии объявлена чрезвычайная ситуация(18)
Foto: Taavi Sepp
После трехчасовых дебатов Кабинет министров Латвии утвердил решение "Об объявлении чрезвычайной ситуации" из-за неконтролируемого роста заболеваемости Covid-19. От первоначального решения — ввести режим ЧС уже в субботу — правительство отказалось.
Чрезвычайная ситуация объявлена в стране на три месяца — то есть, почти до середины января следующего года, пишет rus.delfi.lv.
Решение "Об объявлении чрезвычайной ситуации" предусматривает вступление в силу ряда ограничений.
Ко всем работникам государственных и самоуправленческих учреждений выдвигается требование обязательной вакцинации (ранее — только к медикам, педагогам, социальным работникам). Школы продолжат работать очно.
В торговые центры будут пускать только привитых и переболевших, невакцинированные смогут очно закупаться только в магазинах с товарами первой необходимости.
Власти призывают всех, кто может себе это позволить, перейти на удаленный режим работы.