С понедельника в Латвии объявлена чрезвычайная ситуация

Чрезвычайная ситуация объявлена в стране на три месяца — то есть, почти до середины января следующего года, пишет rus.delfi.lv.

Решение "Об объявлении чрезвычайной ситуации" предусматривает вступление в силу ряда ограничений.

Ко всем работникам государственных и самоуправленческих учреждений выдвигается требование обязательной вакцинации (ранее — только к медикам, педагогам, социальным работникам). Школы продолжат работать очно.

В торговые центры будут пускать только привитых и переболевших, невакцинированные смогут очно закупаться только в магазинах с товарами первой необходимости.

Власти призывают всех, кто может себе это позволить, перейти на удаленный режим работы.