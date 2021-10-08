08.10.2021, 20:43
Число погибших в результате массового отравления суррогатом в Оренбуржье возросло до 21(3)
Foto: Ilmar Saabas
Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области возросло до 21.
По информации РЕН ТВ, еще 25 человек пострадали, 23 из них находятся в больнице. Состояние двух пострадавших оценивается как крайне тяжелое.
По факту массового отравления было возбуждено пять уголовных дел. На данный момент задержаны шесть человек. У одного из подозреваемых изъяли 13 бутылок, 10 из них — пластиковые. Среди изъятого алкоголя — две бутылки с этикеткой "Родники Сибири" и одна бутылка с этикеткой "Снежная королева".
Кроме того, правоохранители обнаружили в Орске (Оренбургская область) склад и нелегальное производство, откуда изъяли порядка 3 тысяч пустых бутылок, а также оборудование.