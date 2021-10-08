Число погибших в результате массового отравления суррогатом в Оренбуржье возросло до 21

По информации РЕН ТВ , еще 25 человек пострадали, 23 из них находятся в больнице. Состояние двух пострадавших оценивается как крайне тяжелое.

По факту массового отравления было возбуждено пять уголовных дел. На данный момент задержаны шесть человек. У одного из подозреваемых изъяли 13 бутылок, 10 из них — пластиковые. Среди изъятого алкоголя — две бутылки с этикеткой "Родники Сибири" и одна бутылка с этикеткой "Снежная королева".