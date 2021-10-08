Эстонский снукерист Петров выиграл чемпионат Европы!

Всего в формате игры ”6 красных” приняли участие 69 спортсменов из 29 стран. Петров на протяжении всего турнира показал очень высокий уровень игры, набрав в одной из серий 64 балла (максимально возможно набрать 75 баллов).

Формат ”6 красных” отличается от классического тем, что в начале игры на столе вместо 15 красных шаров лежат 6. В остальном правила такие же как в обычном снукере.

По словам представителя Эстонского союза бильярда Кристьяна Куусика, это определенно один из лучших результатов для Эстонии за всю историю, поскольку наши спортсмены еще не владели титулом сильнейшего снукериста Европы.

”Хотя это экспериментальный формат "6 красных", чемпионский титул — очень серьезное достижение. Все участники классического формата также принимают участие в чемпионате Европы в данном формате, и выиграть его крайне сложно ”, — добавил после соревнований Куусик.

Далее Петров продолжит соревнования в классическом формате, где 15 октября определится новый чемпион Европы. Победитель классического формата также гарантирует билет в лигу профи на 2 года и будет играть с абсолютными мировыми лидерами мира, такими как Ронни О'Салливан, Марк Селби и другие.