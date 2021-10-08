Варшава хочет выхода из ЕС? Вердикт КС Польши вызвал в Брюсселе шок

"Трудно поверить заявлениям правительства Польши во главе с партией "Закон и справедливость" о том, что оно не хочет выхода из ЕС. Ведь его действия говорят об обратном. Чаша терпения переполнена", — написал в Twitter спикер консервативной Европейской народной партии (EVP) в Европарламенте Жерон Ленаерс.

До недавнего времени Еврокомиссия и Совет Евросоюза пытались сделать все, чтобы избежать раскола с Варшавой . Однако после решения КС Польши, которое в Брюсселе восприняли практически как объявление войны, эта позиция может измениться, считают наблюдатели.

Не исключено, что ведущееся против Польши на протяжении уже нескольких лет разбирательство по статье 7 Договора о Европейском Союзе теперь ускорится. В этой статье говорится, что в случае серьезного и устойчивого нарушения каким-либо государством-членом ценностей, легших в основу Договора о ЕС, Совет ЕС "может принять решение о временном отзыве отдельных прав, вытекающих из применения Договоров к соответствующему государству-члену, в том числе права голоса правительства этого государства-члена в Совете".

В свою очередь, комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс пообещал, что Еврокомиссия проанализирует возможные последствия решения польского КС и "без колебаний воспользуется своими полномочиями в соответствии с договорами, с целью обеспечить единообразное применение и целостность законодательства ЕС".

Представители Еврокомиссии (ЕК) также отметили, что вердикт польского Конституционного суда вызывает у них "глубокую озабоченность". "Еврокомиссия сделает все, что в ее силах, чтобы обеспечить верховенство права ЕС", — заявила в этой связи 8 октября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен .

Председатель Европарламента Давид Сассоли заявил, что вердикт польского Конституционного суда нельзя оставлять без последствий. "Примат права ЕС должен оставаться неоспоримым, — написал он на своей странице в соцсети Twitter. — Нарушение этого правила означает вызов одному из основополагающих принципов (Европейского. — Ред.) Союза".

По его словам, вердикт польского Конституционного суда представляет собой "нападение на весь ЕС", а правительство в Варшаве больше не может пользоваться доверием. "Объявив Договор о ЕС несовместимым с польским законодательством, неправовой Конституционный суд страны направил Польшу по пути выхода из ЕС", — резюмирует европолитик.

При этом решение КС Польши от 7 октября — уже не первая причина правовых разногласий между Варшавой и Брюсселем. Так, в марте 2021 года суд ЕС признал инициированную правящей партией "Закон и справедливость" судебную реформу в Польше нарушающей законы ЕС. Именно после этого председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий и обратился в Конституционный суд страны с просьбой оценить, какое право имеет в Польше приоритет — национальное или право ЕС.

По мнению Ленаерта, на фоне разложения правового государства в Польше Еврокомиссия должна не сидеть сложа руки, а использовать все доступные инструменты, чтобы противостоять "автократам в Варшаве". Тем самым депутат EVP намекает на возможность заблокировать Польше выплату финансовой помощи из бюджета ЕС. Согласие на выплату Варшаве средств из специального фонда ЕС для борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса Брюссель уже временно отозвал.

Два пути для Польши

Фракция социалистов в Европарламенте также раскритиковала решение польского КС. "Черный сценарий для Польши становится реальностью", — заявили там. По мнению европолитиков, Еврокомиссия должна сейчас задействовать правовые механизмы, чтобы начать против Польши процесс по статье о нарушении принципов Договора ЕС.

"Если в Евросоюзе перестанет существовать правовое единство, он распадется. У Польши сейчас есть два пути: или привести конституцию страны в соответствие с европейским правом, или покинуть ЕС", — заявил в этой связи депутат фракции "Прогрессивный альянс социал-демократов" в Европарламенте Йенс Гайер.

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