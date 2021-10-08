Эстония увеличила свою полицейскую группу на литовско-белорусской границе

В состав группы входят 16 сотрудников Департамента полиции и погранохраны , которые были проинструктированы в Пайдеском отделении полиции, сообщила " Актуальная камера ".

Начиная с июля литовско-белорусскую границу охраняли около десятка эстонских полицейских, но теперь группу увеличили до 16 человек. На месте будет работать дрон, с собой полицейские возьмут двух собак.