09.10.2021, 16:10
"Мы клянчили ограничения!" Министр здравоохранения Латвии — о критической ковид-ситуации в стране, перспективе полевых госпиталей и лже-сертификатах(8)
Foto: Delfi LV
Кто виноват в сложившейся критической ковид-ситуации? Есть ли вероятность нового локдауна и режима ЧС? Кто за них заплатит? Когда вакцинируют детей и что будут менять в школьном тестировании? Как далека перспектива полевых госпиталей, сортировки больных, помощи братских стран и твиндемии? Министр здравоохранения Даниэлс Павлютс ответил на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.