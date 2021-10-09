"Мы клянчили ограничения!" Министр здравоохранения Латвии — о критической ковид-ситуации в стране, перспективе полевых госпиталей и лже-сертификатах

"Министерство здравоохранения весь август и сентябрь фактически клянчило, чтобы были внедрены ограничительные меры… пока не превысили границу 500 госпитализированных, — пожаловался министр здравоохранения Латвии Даниэлс Павлютс. — На той неделе правительство, наконец, приняло решение перейти на оказание медицинских услуг в "желтом режиме" — с сертификатами любого вида (в том числе — негативные тесты), но этого совершенно недостаточно, это уже слишком мягкая мера…"

Новая серия ограничений, которую в четверг рассмотрел Совет по управлению кризисом, — это новый уровень опасности. Действовать приходится более строго, чем это можно было сделать раньше. Виновники сегодняшней ситуации, как вытекает из слов министра, невакцинированные, а также… отношение к ситуации избирателей — политики лишь отражают их мнения и настроения: "Первую половину сентября жители категорически ничего не хотели слышать о ковиде и ограничениях…"