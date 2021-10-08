Ласнамяэ
08.10.2021, 18:19

ФОТО | Неспокойный вечер в Ласнамяэ: полиция задержала мужчину, пугавшего прохожих самодельным огнестрельным оружием

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Matti Aivar Lind
Foto on illustreeriv!
Foto on illustreeriv!
Foto: Andres Putting
В субботу в столичном районе Ласнамяэ пьяный мужчина махал на улице оружием и пугал людей.

Центр тревоги получил сообщение о пугающем прохожих на улице Калевипоя мужчине в 21.30. Мужчину с похожим на оружие предметом задержали.

То, что при задержании приняли за стартовый пистолет, оказалось модифицированным огнестрельным оружием с самодельными пулями внутри. Полиция отмечает, что подобные переделанные пистолеты могут взорваться во время выстрела.

Konfiskeeritud tulirelv
Konfiskeeritud tulirelv
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