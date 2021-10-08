ФОТО | Неспокойный вечер в Ласнамяэ: полиция задержала мужчину, пугавшего прохожих самодельным огнестрельным оружием

Центр тревоги получил сообщение о пугающем прохожих на улице Калевипоя мужчине в 21.30. Мужчину с похожим на оружие предметом задержали.

То, что при задержании приняли за стартовый пистолет, оказалось модифицированным огнестрельным оружием с самодельными пулями внутри. Полиция отмечает, что подобные переделанные пистолеты могут взорваться во время выстрела.