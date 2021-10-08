08.10.2021, 18:19
ФОТО | Неспокойный вечер в Ласнамяэ: полиция задержала мужчину, пугавшего прохожих самодельным огнестрельным оружием(12)
Foto: Andres Putting
В субботу в столичном районе Ласнамяэ пьяный мужчина махал на улице оружием и пугал людей.
Центр тревоги получил сообщение о пугающем прохожих на улице Калевипоя мужчине в 21.30. Мужчину с похожим на оружие предметом задержали.
То, что при задержании приняли за стартовый пистолет, оказалось модифицированным огнестрельным оружием с самодельными пулями внутри. Полиция отмечает, что подобные переделанные пистолеты могут взорваться во время выстрела.