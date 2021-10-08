СЕГОДНЯ | Сборная Карпина несет потери. Сумеет ли Россия обыграть Словакию?

Перед матчем с командой Словакии сборная России столкнулась с рядом кадровых проблем.

Сначала Артем Дзюба сослался на не лучшее физическое состояние и взял самоотвод. При этом целая группа игроков основной обоймы страдает из-за травм. В сборную не приехали Роман Зобнин, Денис Черышев, Сергей Петров (эта тройка получила повреждения раньше), а также Вячеслав Караваев, Станислав Магкеев, Алексей Ионов и Александр Головин. Добавим сюда и завершившего международную карьеру Марио Фернандеса, так что некоторые в шутку предлагают главному тренеру Валерию Карпину возобновить игровую карьеру. Вот только уроженцу Нарвы сейчас не до смеха.

А ведь соперник очень неприятный. В ныншнем составе сборной команды Словакии сейчас нет европейских звезд первой величины — лучшие годы Марека Гамшика остались позади — зато достаточно талантливых и дисциплинированных игроков из Бундеслиги и серии А.

Две предыдущие очные встречи Словакия выиграла со счётом 2:1. На групповом этапе Евро-2016 (при Леониде Слуцком) и в отборе на ЧМ-2022. Было это в Трнаве в конце марта. Ещё во времена Станислава Черчесова. Россия не обыгрывает Словакию с 2014 года (два поражения подряд).

На данный момент сборная России занимает второе место в группе, уступая первое место Хорватии по разнице забитых и пропущенных мячей.

Матч Россия — Словакия состоится в Казани, начало — в 21:45.