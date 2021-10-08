ПРЯМО СЕЙЧАС | Словаки забили в собственные ворота. Россия ведет 1:0(8)
Матч начался атаками российской сборной, однако до настощих голевых моментов дело не доходило. Более того, после 12-й минуты гостям удалось отодвинуть игру от своих ворот и угрожать владениям Матвея Сафонова после стандартов.
Однако на 23-й минуте матча защитник словацкой сборной Шкриньяр срезал мяч в собственные ворота после прострела в исполнении юного Захаряна, и сборная России повела в счете.
На 36-й минуте шанс сравнять счет упустил Шранц, с трех метров пробивший мимо ворот с острого угла. На исходе 40-й минуты реакцию Сафонова проверил Гараслин.
Россия — Словакия 1:0 (второй тайм)
8 октября, 21.45, ”Ак Барс Арена”
Гол: 23 - Шкриньяр (автогол)
Россия — Сафонов, Дивеев, Джикия, Терехов, Сутормин, Ерохин, Баринов, Бакаев, Кузяев, Захарян, Смолов.
Словакия — Родак, Ганцко, Шатка, Шкриньяр, Пекарик, Куцка, Гараслин, Дуда, Гамшик, Боженик, Шранц.
ДО МАТЧА
Перед матчем с командой Словакии сборная России столкнулась с рядом кадровых проблем.
Сначала Артем Дзюба сослался на не лучшее физическое состояние и взял самоотвод. При этом целая группа игроков основной обоймы страдает из-за травм. В сборную не приехали Роман Зобнин, Денис Черышев, Сергей Петров (эта тройка получила повреждения раньше), а также Вячеслав Караваев, Станислав Магкеев, Алексей Ионов и Александр Головин. Добавим сюда и завершившего международную карьеру Марио Фернандеса, так что некоторые в шутку предлагают главному тренеру Валерию Карпину возобновить игровую карьеру. Вот только уроженцу Нарвы сейчас не до смеха.
А ведь соперник очень неприятный. В ныншнем составе сборной команды Словакии сейчас нет европейских звезд первой величины — лучшие годы Марека Гамшика остались позади — зато достаточно талантливых и дисциплинированных игроков из Бундеслиги и серии А.
Две предыдущие очные встречи Словакия выиграла со счётом 2:1. На групповом этапе Евро-2016 (при Леониде Слуцком) и в отборе на ЧМ-2022. Было это в Трнаве в конце марта. Ещё во времена Станислава Черчесова. Россия не обыгрывает Словакию с 2014 года (два поражения подряд).
На данный момент сборная России занимает второе место в группе, уступая первое место Хорватии по разнице забитых и пропущенных мячей.
Матч Россия — Словакия состоится в Казани, начало — в 21:45.