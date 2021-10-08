ПРЯМО СЕЙЧАС | Словаки забили в собственные ворота. Россия ведет 1:0

Матч начался атаками российской сборной, однако до настощих голевых моментов дело не доходило. Более того, после 12-й минуты гостям удалось отодвинуть игру от своих ворот и угрожать владениям Матвея Сафонова после стандартов.

Однако на 23-й минуте матча защитник словацкой сборной Шкриньяр срезал мяч в собственные ворота после прострела в исполнении юного Захаряна, и сборная России повела в счете.

На 36-й минуте шанс сравнять счет упустил Шранц, с трех метров пробивший мимо ворот с острого угла. На исходе 40-й минуты реакцию Сафонова проверил Гараслин.

Россия — Словакия 1:0 (второй тайм)

8 октября, 21.45, ”Ак Барс Арена”

Гол: 23 - Шкриньяр (автогол)

Россия — Сафонов, Дивеев, Джикия, Терехов, Сутормин, Ерохин, Баринов, Бакаев, Кузяев, Захарян, Смолов.

Словакия — Родак, Ганцко, Шатка, Шкриньяр, Пекарик, Куцка, Гараслин, Дуда, Гамшик, Боженик, Шранц.

ДО МАТЧА

Перед матчем с командой Словакии сборная России столкнулась с рядом кадровых проблем.

Сначала Артем Дзюба сослался на не лучшее физическое состояние и взял самоотвод. При этом целая группа игроков основной обоймы страдает из-за травм. В сборную не приехали Роман Зобнин, Денис Черышев, Сергей Петров (эта тройка получила повреждения раньше), а также Вячеслав Караваев, Станислав Магкеев, Алексей Ионов и Александр Головин. Добавим сюда и завершившего международную карьеру Марио Фернандеса, так что некоторые в шутку предлагают главному тренеру Валерию Карпину возобновить игровую карьеру. Вот только уроженцу Нарвы сейчас не до смеха.

А ведь соперник очень неприятный. В ныншнем составе сборной команды Словакии сейчас нет европейских звезд первой величины — лучшие годы Марека Гамшика остались позади — зато достаточно талантливых и дисциплинированных игроков из Бундеслиги и серии А.