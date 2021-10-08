КАК ЭТО БЫЛО | Карпин — везучник. Россия обыграла Словакию, хотя не наиграла даже на ничью

Матч начался атаками российской сборной, однако до настощих голевых моментов дело не доходило. Более того, после 12-й минуты гостям удалось отодвинуть игру от своих ворот и угрожать владениям Матвея Сафонова после стандартов.

Однако на 24-й минуте матча защитник словацкой сборной Шкриньяр срезал мяч в собственные ворота после прострела в исполнении юного Захаряна, и сборная России повела в счете.

На 36-й минуте шанс сравнять счет упустил Шранц, с трех метров пробивший мимо ворот с острого угла. На исходе 40-й минуты реакцию Сафонова проверил Гараслин.

В первые минуты второго тайма рисунок игры не изменился. Словакия атаковала, Россия все больше времени проводила в обоброне. На 76-й минуте словаки упустили 100-процентный голевой момент, когда после несогласованности действий защитников Шранц вывалился один на один с Сафоновым, но не сумел переиграть голкипера.

Команда тренера Валерия Карпина нанесла 10 ударов в сторону ворот соперника. На счету словаков – 25 ударов.

4 удара у россиян пришлись мимо, 5 ударов были заблокированы. У словаков 13 ударов мимо ворот, 7 были заблокированы.

Статистика по ударом в створ ворот – 5:1 в пользу Словакии.

Также Словакия больше России владела мячом – 70 процентов против 30 процентов.

Сборная России продолжает делить с хорватами, которые переиграли Кипр 3:0, первую строчку в своей отборочной группе.

Россия — Словакия 1:0 (0:0)

8 октября, 21.45, ”Ак Барс Арена”

Гол:

1:0 – 24, автогол Шкриньяр.

Россия – Сафонов, Дивеев, Джикия, Терехов (Кудряшов, 80), Сутормин, Ерохин (Чистяков, 63), Баринов, Бакаев (Жемалетдинов, 73), Кузяев, Захарян (Заболотный, 46), Смолов (Фомин, 46).

Словакия – Родак, Ганцко, Шатка, Шкриньяр, Пекарик (Суслов, 80), Куцка (Грошовски, 64), Гараслин (Альмаши, 80), Дуда (Руснак, 64), Гамшик, Боженик (Стрелец, 64), Шранц.

Предупреждения:

Куцка (52), Фомин (84), Грошовски (88).

ДО МАТЧА

Перед матчем с командой Словакии сборная России столкнулась с рядом кадровых проблем.