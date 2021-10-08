Олег Ткачук: команда IKEA всегда готова прийти на помощь

«В работе в IKEA мне нравится больше всего, что сотрудники вовлечены в различные процессы. Мы выполняем не только свои задания, но здесь ценится вклад в достижение общих целей. Например, у всех сотрудников есть целостное представление о деятельности компании и ее задачах. Это обусловлено тем, что работники разных отделов находятся в тесном сотрудничестве. Так в процессе работы мы понимаем, какую роль играет каждый работник и как взаимопомощь способствует достижению целей компании», — пояснил Ткачук.

Он упомянул, что ему хотелось работать в IKEA именно от сознания того, что это успешная глобальная компания, у которой за долгие годы сформировались свои знания и культура труда. В то же время он хотел стать частью международной организации и способствовать ее развитию в Эстонии.

Кроме того, Ткачуку особенно нравится работать в IKEA потому, что там все равны и помогают друг другу независимо от должности. «У нас в IKEA нет привычной вертикальной культуры управления. Сплоченность — ценность, которой мы следуем в своей работе каждый день. Менеджеры часто работают и в торговом зале, где они всегда доступны для других сотрудников и при необходимости могут им помочь», — поделился руководитель отдела поддержки клиентов IKEA в Эстонии. Он добавил, что уверенность в том, что тебе всегда есть на кого опереться, помогает справляться со стрессом даже в самые тяжелые рабочие дни. Он также рад, что у них очень много коллективных мероприятий и праздников, которые сотрудники IKEA отмечают вместе. «Совместное времяпрепровождение с коллегами и создает чувство единства. У нас также есть отдельная зона отдыха для работников, где можно поговорить и о внерабочих делах».

Общие ценности и традиции вдохновляют работников