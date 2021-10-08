Олег Ткачук: команда IKEA всегда готова прийти на помощь
«В работе в IKEA мне нравится больше всего, что сотрудники вовлечены в различные процессы. Мы выполняем не только свои задания, но здесь ценится вклад в достижение общих целей. Например, у всех сотрудников есть целостное представление о деятельности компании и ее задачах. Это обусловлено тем, что работники разных отделов находятся в тесном сотрудничестве. Так в процессе работы мы понимаем, какую роль играет каждый работник и как взаимопомощь способствует достижению целей компании», — пояснил Ткачук.
Он упомянул, что ему хотелось работать в IKEA именно от сознания того, что это успешная глобальная компания, у которой за долгие годы сформировались свои знания и культура труда. В то же время он хотел стать частью международной организации и способствовать ее развитию в Эстонии.
Кроме того, Ткачуку особенно нравится работать в IKEA потому, что там все равны и помогают друг другу независимо от должности. «У нас в IKEA нет привычной вертикальной культуры управления. Сплоченность — ценность, которой мы следуем в своей работе каждый день. Менеджеры часто работают и в торговом зале, где они всегда доступны для других сотрудников и при необходимости могут им помочь», — поделился руководитель отдела поддержки клиентов IKEA в Эстонии. Он добавил, что уверенность в том, что тебе всегда есть на кого опереться, помогает справляться со стрессом даже в самые тяжелые рабочие дни. Он также рад, что у них очень много коллективных мероприятий и праздников, которые сотрудники IKEA отмечают вместе. «Совместное времяпрепровождение с коллегами и создает чувство единства. У нас также есть отдельная зона отдыха для работников, где можно поговорить и о внерабочих делах».
Общие ценности и традиции вдохновляют работников
«Чувство единства имеет у нас ключевое значение, все сотрудники воспринимаются как члены единого сообщества. Наши работники больше, чем просто коллеги, поэтому и работа в IKEA больше, чем просто работа», — сказала Марге Литвинов, партнер отдела IKEA по населению и культуре Эстонии. «В основе работы IKEA такие базовые ценности, как единство, равенство, благополучие людей и планеты, простота и скромность, общая ответственность и разумное расходование средств. Мы ценим сотрудников такими, какие они есть».
Она пояснила, что при приеме на работу в IKEA в первую очередь исходят из ценностей и образа мышления человека и только потом учитывают навыки, компетенцию и опыт работы. «Когда сотрудники и компания разделяют одни и те же ценности, это помогает принимать более правильные стратегические решения, достигать поставленных целей и мотивировать людей. Ценности играют важную роль в повседневных решениях сотрудников, а также помогают направлять компанию и сотрудника в сложных ситуациях. Все знают, что люди принимают решения интуитивно, но в IKEA мы принимаем решения, руководствуясь также сердцем и ценностями».