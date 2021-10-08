08.10.2021, 17:48
ФОТО | Полиция ищет 17-летнего молодого человека, который сбежал из дома
PPA
Полиция просит помощи в поисках 17-летнего Кайдура, который в ночь на пятницу сбежал из своего дома в Элва.
Полиции поступило сообщение, что ночью 17-летний Кайдур сбежал из своего дома на улице Пикк в Элва и до сих пор не вернулся. На нем были надеты зеленая куртка и черные спортивные штаны. У него короткие светлые волосы, рост 170 см и тучное телосложение. Он носит очки.
Молодой человек может находиться в Элва или в Тарту, где его до этого также замечали.
Полиция просит всех, кто что-либо знает, связаться по номеру 112.