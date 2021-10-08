В центре Батуми обрушился пятиэтажный жилой дом. Под завалами находятся люди

Спасатели эвакуируют находящихся в оставшейся части здания жителей. Из-под завалов удалось спасти подростка и младенца. Один из них находился в стоявшей рядом с домом машине, которую накрыло обломками. Подростка увезли в больницу, сообщила исполняющий обязанности мэра Батуми Лела Сурманидзе. По ее данным, в обрушившемся корпусе было 15 квартир.

Причина обрушения в Батуми пока неизвестна, одной из версий является взрыв газа. Местные жители собщают, что слышали похожий на взрыв звук. На место приехали глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе и региональный министр здравоохранения Нино Нижарадзе, передает DW.

Точное число находящихся под завалами неизвестно

В результате обрушения жилого дома под завалами оказались около 10-15 человек. Об этом заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури, сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии.

”Один из подъездов корпуса обрушился, мы начали расследование. Мы определим, что стало причиной обрушения. Обрушилось около пяти этажей. По нашей информации, под завалом находятся около 10-15 человек”, — сообщил министр.

По его словам, двое из тех, кто находится под обломками здания, связались со спасателями по телефону. Однако они не могут объяснить, где находятся.

”Привлечены сотни спасателей. Многим спасателям не удается работать одновременно, но мы чередуем, задействована техника. На месте мобилизованы подразделения МВД, мэрия, муниципальные службы, и мы делаем все, чтобы как можно скорее освободить завала людей”, — приводит слова министра gazeta.ru.