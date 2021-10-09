09.10.2021, 08:51
В воскресенье на Штромке состоится Большая осенняя ярмарка(2)
Foto: Tanel Meos
В воскресенье, 10 октября в парке на Штромке состоится Большая осенняя ярмарка. На ярмарке будет около семидесяти продавцов.
”Ярмарки в пляжном парке Штромки — это местная традиция. На ярмарке будет представлен богатый осенний выбор товаров — от грибов и ягод до хуторских продуктов и одежды. Хороший семейный день дополнят уличные кафе и аттракционы для детей”, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап. Она добавила, что на ярмарку лучше приходить без машины, так как на бульваре Кольде, ведущем на Штромку, сейчас идут строительные работы.
Большая Осенняя ярмарка в парке на Штромке состоится в воскресенье, 10 октября с 10 до 16 часов. На ярмарку рекомендуется добираться пешком, на велосипеде или автобусе (автобусы номер 40 и 66, остановка ”Супельранна”).