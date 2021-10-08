Для будущего грандиозного водно-спортивного центра в Ласнамяэ нашли звучное имя(8)
В водно-спортивном центре, строительство которого будет завершено в Ласнамяэ в 2024 году, помимо бассейна олимпийских размеров будут располагаться водный и банный центр, универсальная площадка для игры в мяч, помещения для занятий аэробикой и тренажерные залы. Пространственная программа запланированного здания будет ориентирована на занятия спортом — например, плавательный бассейн, соответствующий олимпийским стандартам, будет снабжен 50-метровым бассейном и трибунами на 400 мест.
Целью организации публичного конкурса названий было найти запоминающееся и короткое название водно-спортивного центра, которое соответствовало бы его деятельности и легло в основу бренда центра. Первое место досталось названию Triton, которое было предложено целых два раза (авторы Мерике Турья и Аннели Оргусаар), второе место получило название La Vee (автор Трийн Кюннапас), а третье — Helios (предложенное Кейу Сильм).
По словам руководителя по развитию Capital Mill Танеля Самуеля успех конкурса названий превзошел все ожидания. ”Почти 1500 предложенных названий показывают, что люди заботятся о развитии своей родной страны и готовы внести в это свой вклад. Водно-спортивный центр, который подходит как для обычных любителей спорта, так и для спортсменов высшего уровня, станет большим и современным центром для любителей спорта, который значительно обогатит возможности активного времяпрепровождения в этом районе”, — сказал он.
По словам Танеля Самуеля, согласно древнегреческой мифологии Тритоном звали сына Посейдона и Амфитриты и бога морей. ”ТРИ” также означает цифру ”три” на греческом языке и латыни, так же как новый центр будет охватывать три сферы: плавание, игры с мячом и развлечения.
”Строительство в Ласнамяэ водно-спортивного центра — это давно ожидаемый местными жителями шаг, который значительно разнообразит возможности для проведения досуга и занятий спортом в Ласнамяэ, а также приведет в наш район международные соревнования. Я очень рад, что водно-спортивный центр Triton, который будет находиться рядом с Ледовым холлом Тондираба и парком Тондираба, станет новой достопримечательностью Ласнамяэ”, — сказал Владимир Свет, мэр района Ласнамяэ.
Строительство центра Triton начнется в сентябре 2022 года. В дополнение к 50-метровому бассейну в центре также будет построен 25-метровый бассейн для разминки. Рядом с бассейном будут построены также тренажерный зал с двумя площадками и служебными помещениями, помещения для спортклубов и водно-банный центр с необходимыми служебными помещениями. Рядом с водно-спортивным центром, по адресу ул. Варраку, 14б. будет общественная парковка, обслуживающая бассейн и весь квартал.
Водно-спортивный центр, который будет построен рядом с ледовым холлом Tondiraba, основан на концессионном соглашении, на основании которого город заключил с Capital Mill OÜ договор о праве на застройку.