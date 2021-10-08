95% нуждающихся из-за ковида в интенсивном лечении пациентов не вакцинированы

Отмечается, что вакцинированных больных коронавирусом в отделениях интенсивной терапии практически нет.

Как написал сегодня в своем публичном заявлении член правления Клиники Тартуского университета профессор Йоэль Старкопф, у вакцинированного человека вероятность заболеть COVID-19 в три раза ниже, чем у невакцинированного, а вероятность возникновения необходимости в стационарном лечении ниже почти в восемь раз.

По словам председателя правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадия Попова, что практически все пациенты, находящиеся в отделении интенсивное терапии в связи с ковидом, не вакцинированы. ”Эта разница действительно очень заметная”, — сказал Попов и добавил, что и течение болезни у невакцинированных намного более тяжелое. ”Мы видим, как те больные, которых подключают к дыхательному аппарату, страдают от стойких повреждений легких, часто поражение достигает 90%”, — отметил Попов.

Это подтвердил и главный врач региональной больницы Пеэп Талвинг. ”В интенсив вакцинированные попадают очень редко. Вакцинация действительно существенно защищает от заражения, госпитализации, попадания в отделение интенсивной терапии и смерти”, — сказал он.