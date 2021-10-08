Разрушаем мифы о приложениях для смартфонов Huawei

Отсутствуют приложения от Google? AppGallery предлагает отличные альтернативы! В магазине приложений Huawei отличный выбор приложений, которые не отстают от Google. Браузер Huawei предлагает такой же опыт слаженной и быстрой работы с пользователем, как Chrome, и, кстати, Chorme также можно использовать на телефонах HMS. Телефоны HMS уже поставляются с предустановленным картографическим приложением, с Huawei Assistant, а также есть и облачный сервис для безопасного хранения изображений, видео, контактов и заметок.

Нет смысла использовать локальные приложения? Напротив, это дополнительная ценность для пользователя! Одним из краеугольных камней стратегии Huawei было предоставление более качественных и локализованных услуг местным сообществам. AppGallery доступен потребителям более чем в 170 странах и регионах, и они ценят приложения, ориентированные на конкретные группы пользователей. Huawei сотрудничает с местными поставщиками услуг, которые понимают свою региональную и местную базу пользователей и могут предлагать клиентам такие немаловажные бонусы, как локализованная реклама, ваучеры и подарки.

Базовые приложения, такие как Facebook и Zoom, не работают на смартфонах HMS? Работают отлично! Некоторые люди утверждали, что устройства Huawei HMS не поддерживают и не предоставляют доступ к самым популярным в мире приложениям. Это определенно неправда! У телефонов HMS есть доступ к Facebook, Zoom и WhatsApp, и их легко найти через AppGallery. Вы также можете скачать из интернет-магазина популярные во всем мире приложения, такие как Telegram, TikTok, Snapchat, Tinder и Microsoft Office.

Не хватает приложений? Устаревшая информация! В настоящее время AppGallery предлагает тысячи приложений в различных категориях, среди которых доступны как ведущие мировые приложения, так и приложения местных разработчиков. Huawei стремится удовлетворить потребности клиентов и теперь имеет выбор из более чем 141 000 приложений и все они работают на устройствах Huawei Mobile Services (HMS).

Перед компанией стояла непростая задача: в то время как у Huawei был 9-летний опыт предоставления приложений на китайском рынке, в Европе пришлось начинать с нуля. Клиенты хотели получить доступ к хорошо известным популярным приложениям, и в марте 2020 года Huawei запустила свой магазин AppGallery в 170 странах, включая Эстонию. Теперь, когда минуло 18 месяцев, пришло время развеять некоторые мифы, которые все еще циркулируют об AppGallery и Huawei.

Не нужно беспокоиться о непрочитанных письмах. Приложение Mail Client позволяет получить доступ к своему почтовому ящику Gmail, да и пользователи Outlook тоже могут проверить почту с телефона HMS.

Добраться до приложений было сложно ... поэтому Huawei упростила задачу!



Huawei гарантирует, что все загружаемые приложения находятся в AppGallery, который также включает поисковое приложение Petal Search, позволяющее быстро найти нужное приложение. Кроме того, многие полезные приложения – например, такие как приложение Petal Maps, уже предустановлены. Таким образом, клиенты могут легко найти необходимые приложения и при желании безопасно загрузить их из магазина приложений. Huawei также работает напрямую с разработчиками приложений и поставщиками услуг, чтобы предоставлять ссылки на приложения прямо со своих веб-сайтов и обеспечивать их четкую и быструю загрузку.

Отсутствуют приложения, касающихся повседневных услуг? На самом деле есть приложения для всего, что вам нужно.



Ирония этого мифа заключается в том, что целый ряд альтернативных сервисных приложений при поддержке пользователей Huawei уже стали лидерами рынка в своем сегменте. Отличным примером является предпочитаемый эстоноземельцами сервис каршеринга Bolt, который приобрел завидную репутацию и теперь конкурирует с Uber на основных европейских рынках. Широко используемый Deezer более выгоден в плане стоимости, чем Spotify и в то же время это приложение предлагает отличное качество звука, и оно полностью доступно для загрузки из AppGallery вместе с другим популярным приложением для потоковой передачи музыки - Tidal.

Картографическое приложение Petal Maps - одно из самых популярных мобильных приложений Huawei, которое постоянно совершенствуется в сотрудничестве с TomTom и местными предприятиями. Все это делается для того, чтобы обеспечить навигационные услуги с высочайшей точностью.

В каких-то категориях маловато полезных приложений? Huawei постоянно работает над расширением выбора важных приложений.



Последние полтора года Huawei сосредоточилась на разработке ключевых категорий приложений и заполнении возможных пробелов. Компания уделяет приоритетное внимание определенным секторам – таким как финансы, навигация, повседневные услуги, спорт и транспорт. Например в категории финансовых приложений в AppGallery теперь доступны почти все банковские приложения во многих странах – в том числе и в Эстонии, где представлен банк LHV, а также чрезвычайно популярный сервис Smart ID. В магазин регулярно добавляются новые приложения из сферы финансовых услуг. Уже в октябре будет добавлено приложение Luminor. Также приложение Curve, которое позволяет совершать платежи вашим телефоном с помощью чипа NFC.

Подводя итоги, стоит сказать, что в Huawei AppGallery есть все необходимые для будничной жизни приложения и с помощью Petal Search к этим приложениям можно легко получить доступ со смарт-устройств с мобильными сервисами Huawei.

По части магазина приложений Huawei и его приложения изначально было немало предвзятого отношения и спекуляций, но это подвигло компанию еще больше работать над развитием своего портфеля приложений. И на сегодня больше нет сомнений - Huawei может идти в ногу с пожеланиями клиентов и добавлять в магазин все новые и новые приложения. И происходит это постоянно.