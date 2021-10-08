На следующей неделе в Маарду будет работать вакцинационный автобус
Вакцинационный автобус будет принимать желающих сделать прививку с 11.00 до 19.00 в следующих местах :
13.10 с 11-19 Muuga Maxima
14.10 с 11-19 Muuga Maxima
15.10 с 11-19 Maardu Rahvamaja (Карьяэри, 4)
16.10 с 11-19 Maardu Rahvamaja
17.10 с 11-19 Maardu Rahvamaja
Вакцинироваться можно препаратами Pfizer/BioNTech (Comirnaty) или Moderna (Spikevax). Обе вакцины имеют две дозы и вторую дозу можно будет также получить в Маарду (точную информацию каждый получит после вакцинации).
· Рекомендуемый интервал между двумя вакцинами Pfizer/BioNTech составляет 6 недель, максильмального уровня защита достигает через 7 дней после второй дозы.
· Рекомендуемый интервал между двумя вакцинами Moderna (Spikevax) составляет 5 недели, максильмального уровня защита достигает через 14 дней после второй дозы.
При наличии вакцины Janssen можно будет вакцинироваться и этим препаратом.
Важно помнить:
· Вакцинироваться могут дети с 12 лет, необходимо письменное согласие родителей.
· Вакцинация бесплатна для всех, в том числе для людей, не имеющих медстраховки.
· Вакцинационный автобус Confido приглашает также работающих, учащихся и живущих в Эстониии иностранцев.
· Предварительная регистрация не нужна.
NB! Возьмите с собой ID-карту.
При наличии высокой температуры или симптомов ОРЗ медики просят не приходить на вакцинацию.
С вопросами по вакцинации можно обратиться к своему семейному врачу или на телефонную линию семейных врачей по тел 1220. Таже можно задать вопросы на телефон Confido 1300 или государственную инфолинию по вакцинации 1247.