RusDelfi на Востоке Украины | Правозащитница: если ребенок из ДНР хочет учиться в Украине, его родители становятся заложниками

По словам правозащитницы, в Крыму страх поселился даже в молодых людях, которые в силу возраста должны быть бесстрашными. В качестве примера она рассказывает историю двух одноклассников, другой пример связан с буллингом со стороны учителя в крымской школе.

Правозащитница говорит, что на неподконтрольных Украине территориях и в Крыму обучаются 10% от общего количества украинских школьников. ”В общей сложности на оккупированных территориях сейчас обучается больше 400 тысяч детей”, — говорит она.

Еще одна история связана с девушкой, которую не выпускали из Крыма для сдачи экзаменов. Пришлось подключать Министерство иностранных дел Украины — для того, чтобы они повлияли на решение Российской Федерации.