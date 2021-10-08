За рубежом
08.10.2021, 19:01

RusDelfi на Востоке Украины | Правозащитница: если ребенок из ДНР хочет учиться в Украине, его родители становятся заложниками

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Роман Старапопов
Valentina Potapova
Valentina Potapova
Foto: Roman Starapopov
Украинская правозащитница Валентина Потапова помогает абитуриентам из Крыма, а также так называемых ДНР и ЛНР получать образование в Украине. По словам Потаповой, с этим возникает ряд трудностей, а молодые крымчане даже между собой боятся говорить о своих планах поступления в украинские вузы.

По словам правозащитницы, в Крыму страх поселился даже в молодых людях, которые в силу возраста должны быть бесстрашными. В качестве примера она рассказывает историю двух одноклассников, другой пример связан с буллингом со стороны учителя в крымской школе.

Правозащитница говорит, что на неподконтрольных Украине территориях и в Крыму обучаются 10% от общего количества украинских школьников. ”В общей сложности на оккупированных территориях сейчас обучается больше 400 тысяч детей”, — говорит она.

Еще одна история связана с девушкой, которую не выпускали из Крыма для сдачи экзаменов. Пришлось подключать Министерство иностранных дел Украины — для того, чтобы они повлияли на решение Российской Федерации.

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