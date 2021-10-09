Все больше работодателей оформляют своим работникам медицинскую страховку

По словам члена правления Союза страховых обществ Андреса Пийрсалу, рост популярности страхования, предоставляемого работодателем, соответствует ожиданиям. ”Эта услуга удобна и полезна как для работника, так и для работодателя. Работники счастливы, что они быстро могут попасть на прием к врачу. А работодатели довольны услугой с налоговой льготой, которая обеспечивает наличие здоровых и мотивированных работников”, — сказал Пийрсалу.

Введенная три года назад налоговая льгота позволяет работодателю заключить договор медицинского страхования без налога на специальные льготы в сумме до 100 евро в квартал на одного работника.

Если в минувшем году медицинское страхование работников в Эстонии предлагали компании BTA, ERGO, If и Seesam Kindlustus, то в этом году добавилась также компания PZU.

По словам менеджера по продукту медицинского страхования PZU Health Insurance Кристель Солон, медицинское страхование — это чрезвычайно гибкий продукт, потому что каждая компания может составить наиболее подходящий для себя и своих работников пакет. ”Он содержит лишь один обязательный элемент — амбулаторное лечение. Кроме того, можно выбрать возмещение расходов на рецептурные лекарства, больничное, реабилитационное и стоматологическое лечение, медосмотры, профилактические исследования, компенсацию расходов на вакцинацию и очки, а также выплату суточных в период нетрудоспособности”, — сказала Солон.

Если в первом полугодии прошлого года общая сумма страховых взносов составляла 1,7 миллиона, то в этом году она выросла до 4,2 миллиона евро.