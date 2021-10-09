Экономика
09.10.2021, 13:36

Все больше работодателей оформляют своим работникам медицинскую страховку

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Foto: Andres Putting
По данным Союза страховых обществ Эстонии количество медицинских страховок, предоставляемых работодателем, за год выросло более чем в два раза. В нынешнем году добровольное медицинское страхование оформили 510 работодателей, которые застраховали в общей сложности 20 400 работников. В середине минувшего года у 230 работодателей были застрахованы в общей сложности 7600 работников.

По словам члена правления Союза страховых обществ Андреса Пийрсалу, рост популярности страхования, предоставляемого работодателем, соответствует ожиданиям. ”Эта услуга удобна и полезна как для работника, так и для работодателя. Работники счастливы, что они быстро могут попасть на прием к врачу. А работодатели довольны услугой с налоговой льготой, которая обеспечивает наличие здоровых и мотивированных работников”, — сказал Пийрсалу.

Введенная три года назад налоговая льгота позволяет работодателю заключить договор медицинского страхования без налога на специальные льготы в сумме до 100 евро в квартал на одного работника.

Если в минувшем году медицинское страхование работников в Эстонии предлагали компании BTA, ERGO, If и Seesam Kindlustus, то в этом году добавилась также компания PZU.

По словам менеджера по продукту медицинского страхования PZU Health Insurance Кристель Солон, медицинское страхование — это чрезвычайно гибкий продукт, потому что каждая компания может составить наиболее подходящий для себя и своих работников пакет. ”Он содержит лишь один обязательный элемент — амбулаторное лечение. Кроме того, можно выбрать возмещение расходов на рецептурные лекарства, больничное, реабилитационное и стоматологическое лечение, медосмотры, профилактические исследования, компенсацию расходов на вакцинацию и очки, а также выплату суточных в период нетрудоспособности”, — сказала Солон.

Если в первом полугодии прошлого года общая сумма страховых взносов составляла 1,7 миллиона, то в этом году она выросла до 4,2 миллиона евро.

По оценке менеджера по продукту персонального страхования ВТА Михаила Прокопьева, медицинское страхование повышает качество работы и жизни работников. ”Профилактика или лечение заболевания до наступления тяжелой стадии положительно сказывается как на настроении, так и на работоспособности сотрудников. Работодатель может выбрать из широкого спектра услуг наиболее подходящее решение для работников и легко отслеживать остатки лимитов в мобильном приложении BTA”, — сказал Прокопьев.

Союз страховых обществ Эстонии (EKsL) — это профессиональный союз, объединяющий всех работающих в Эстонии страховщиков, который занимается развитием страхования и предотвращения ущерба, а также анализом и публикацией статистики в сфере страхования. EKsL организует разрешение споров, связанных со страхованием, в примирительном органе по вопросам страхования.

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