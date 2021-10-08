Пани Варела: было бы глупо не признать, что нам повезло в финале

Также Пани высказался о другом спорном эпизоде – с неназначенным пенальти в концовке матча, когда футболист сборной Португалии сыграл рукой в своей штрафной: «Считаю, что судьи грамотно разобрались в этом эпизоде. Жоау Матуш не хотел играть рукой, не планировал этого. Было же видно, что он уже падал и мяч пролетел за ним. Касание было такое, что он его сам даже не видел. Кроме того, есть еще один нюанс, который говорит о том, что судьи поступили грамотно: никакой опасности в том моменте не было. Даже если бы эта передача не была прервана, а прошла дальше, там все равно никого не было из замыкающих у аргентинцев. Был только наш второй защитник и вратарь, который, наверняка бы вышел на перехват и спокойно забрал этот мяч. Пусть даже вратарь не вышел, защитник все равно был бы первым на мяче и в лучшем случае для Аргентины выбил бы его в аут или, максимум, на угловой».