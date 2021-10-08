Пани Варела: было бы глупо не признать, что нам повезло в финале
«Когда прозвучал звук сирены, я все еще не мог поверить, что игра закончилась», – вспоминает Пани. «Аргентина играла 5 на 4, и очень сильно давила в последние минуты. Когда мяч попал в штангу и отскочил от нее, я даже не видел, что это были последние секунды. Даже не успел отойти от всего происходящего. Думал, что сейчас продолжится дальше штурм наших ворот. Создавалось впечатление, что этот матч не закончится никогда. Сначала челендж с возможным пенальти. Потом у них было два шанса с ударами в упор. Потом штанга. Когда приходится обороняться так тяжело, кажется, что время не заканчивается, а длится вечно».
Пани не стал кривить душой, признав, что португальцам очень повезло в финале: «Было бы глупо не признать, что нам в каких-то моментах повезло больше, чем нашим соперникам. Футзал такой вид спорта, где очень многое решают сантиметры. Попади мяч на пару сантиметров в сторону, а не в штангу – и было бы 2:2. В матчах равных команд всегда многое зависит от удачи. Кому везет больше в ключевых моментах, тот и побеждает. Без везения невозможно выиграть ни одну игру, только если не играешь против совсем уж заведомо слабого соперника, как, например, сборная Соломоновых островов».
Но вместе с тем, Пани отказался признавать, что за Португалию сыграл ряд судейских ошибок. Ранее лидер аргентинцев Сантьяго Басиле заявил, что за фол Кристиана Борруто против Рикардиньо следовало давать лишь жёлтую карточку, а сам португалец значительно преувеличил свои мучения после удара: «Если за такие вещи не удалять и оставлять их безнаказанными только потому, что нарушение было на чужой половине поля, или давать за это только желтую карточку, то тогда футзал скоро превратится в бои без правил. Тогда можно будет взять в команду несколько боксеров или бойцов, и они будут ловить, кого нужно у ворот соперника. Дальше будут бить кулаками, чтобы выключать из матча лучших игроков команды соперника. Но за это будут давать только лишь один фол без удалений, ведь нарушение было в нападении и у ворот соперника».
Также Пани высказался о другом спорном эпизоде – с неназначенным пенальти в концовке матча, когда футболист сборной Португалии сыграл рукой в своей штрафной: «Считаю, что судьи грамотно разобрались в этом эпизоде. Жоау Матуш не хотел играть рукой, не планировал этого. Было же видно, что он уже падал и мяч пролетел за ним. Касание было такое, что он его сам даже не видел. Кроме того, есть еще один нюанс, который говорит о том, что судьи поступили грамотно: никакой опасности в том моменте не было. Даже если бы эта передача не была прервана, а прошла дальше, там все равно никого не было из замыкающих у аргентинцев. Был только наш второй защитник и вратарь, который, наверняка бы вышел на перехват и спокойно забрал этот мяч. Пусть даже вратарь не вышел, защитник все равно был бы первым на мяче и в лучшем случае для Аргентины выбил бы его в аут или, максимум, на угловой».
По материалам futsalua.org