Горсобрание Таллинна провело около ста заседаний в нынешнем составе. Смотрите, какие депутаты были самыми активными!
Председатель Таллиннского городского собрания Тийт Терик благодарит всех его членов, вносивших свой вклад в развитие Таллинна на протяжении последних четырех лет. ”Работа в городском собрании была напряженной. Самое продолжительное заседание горсобрания в нынешнем составе продолжалось более десяти часов. Однако главное заключается в том, что необходимые для города решения до их принятия обсуждались и тщательно продумывались. Ведь жители города избрали нас — их представителей — именно для этого”, — сказал Терик.
В настоящем составе горсобрания наиболее активно задавали вопросы, брали слово и выступали Кристен Михал (626), Март Каллас (393), Сийм Туйск (332), Прийду Пярна (294), Рийна Сольман (274) и Ынне Пиллак (272).
Наиболее активно принимали участие в очередных заседаниях (87) 9-го состава Таллиннского городского собрания: Кристен Михал (85), Тийт Терик (83), Тойво Тоотсен (83), Лариса Новожилова (81), Евгения Кукк (81), Мярт Сультс (81), Хельве Сяргава (80), Леонид Михайлов (80), Максим Волков (80) и Руслана Вебер (80). Отсутствовал лишь на одном заседании горсобрания Март Каллас (69), но он стал его членом во второй половине 2018 года.
На следующей неделе, с 11 по 17 октября пройдут местные выборы. Информация о выборах в Таллиннское городское собрание размещена на сайте www.tallinn.ee/valimised