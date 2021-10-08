Канцлер Министерства образования и науки: партнерские отношения с Украиной для нас важны

Канцлер Министерства образования и науки встретилась с заместителем министра молодежи и спорта Украины Мариной Попатенко, заместителем министра образования Андреем Витренко и представителем ЮНИСЕФ в Украине Михаэлой Бауэр. В ходе встречи было отмечено, что у Украины и Эстонии много общих интересов, а текущие проблемы в обеих странах схожи и позволяют наладить конструктивное сотрудничество.

"В Украине существует большой интерес к обмену опытом, и мы ожидаем последующие консультации и встречи по взаимному сотрудничеству как в Эстонии, так и в Украине", — сказала канцлер Министерства образования и науки Эстонии Кристи Винтер-Немвальтс. "Эстония может быть партнером Украины в области цифровой грамотности, инклюзивного образования, смешанного обучения, ознакомления с предпосылками успеха по части PISA и решения вопросов сокращения неравенства в образовании, вызванного пандемией COVID-19".

На встрече с ЮНИСЕФ Украины были рассмотрены новые возможности для сотрудничества в ближайшие годы. С заместителем министра по делам молодежи и спорта обсуждались возможности внедрения пути профессионального развития и профессионального стандарта для молодежных работников в Украине. Кроме того, был проявлен большой интерес к программам молодежного обмена между Эстонией и Украиной.

Эстонская делегация также посетила Луганскую и Донецкую области, встретилась с рядом украинских официальных лиц, включая премьер-министра, вице-премьера и заместителя министра иностранных дел, донецкого губернатора и посланника Европейского Союза в Украине.

Помимо канцлера Министерства образования и науки, в рабочем визите в Украину приняли участие государственный секретарь Таймар Петеркоп, посол Эстонии в Украине Каймо Кууск, канцлер Министерства иностранных дел Йонатан Всевиов, канцлер Министерства обороны Кусти Салм, канцлер Министерства внутренних дел Лаури Лугна, канцлер Министерства финансов Мерике Сакс, канцлер Министерства социальных дел Маархо Мяндмаа, канцлер Министерства экономики и коммуникаций Андо Леппиман и канцлер Министерства юстиции Тынис Саар.