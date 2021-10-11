"Люди в массе своей не сильно борцы": вышла рецензия на российский фильм о борьбе с властью и домашнем аресте

Алексей Герман- младший (кстати, не понятно, так ли необходим сейчас этот постфикс, ведь как бы из существующих Алексеев Германов он остался один, но ладно, пусть это дань памяти, привычки и вообще брендовое имя) снял фильм как бы про противостояние власти, но на самом деле нет. Как бы про коррупцию, но на самом деле нет. Как бы про героизм и "не сломаться", но на самом деле нет.

Хороший грузинский актёр Мераб Нинидзе играет профессора литературы, который запостил в соцсетях сообщение о том, что мэр его города (какой город имеется в виду, сказать трудно, но что-то маленькое и провинциальное, хотя с университетом, так что не такое уж и маленькое) — вор. В ответ мэр подставляет профессора, обвиняет его в растрате денег, выделенных городом на какую-то литературную конференцию (кажется надуманным, но не буду придираться, верю, что в России можно огрести и за меньшее), и того сажают под домашний арест. Всё как положено, с браслетом на ноге и отменой телефона-интернета.

И начинается история про мучения главного героя. Кажется, собственно, что домашний арест его не слишком тяготит, браслет на ноге даже не мешает передвигаться по двору, он может гулять в радиусе десяти, что ли метров, от дома. Телефоном ему запретили пользоваться своим, это да, но он всё время просит позвонить у приходящих в гости близких родственников, мамы, бывшей жены, даже адвокатессы, кажется. А ноутбук у него всё время стоит на столе в открытом положении, так что не знаю уж, как там с запретом интернета.

Больше всего профессор хочет доказать свою невиновность и свою правоту относительно мэра. У него даже есть какие-то для этого рычаги, он может получить от нынешнего любовника своей бывшей жены какие-то бумаги, которые всё подтвердят. Только нужно убедить их отдать ему эти бумаги.