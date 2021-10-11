"Люди в массе своей не сильно борцы": вышла рецензия на российский фильм о борьбе с властью и домашнем аресте(6)
Алексей Герман- младший (кстати, не понятно, так ли необходим сейчас этот постфикс, ведь как бы из существующих Алексеев Германов он остался один, но ладно, пусть это дань памяти, привычки и вообще брендовое имя) снял фильм как бы про противостояние власти, но на самом деле нет. Как бы про коррупцию, но на самом деле нет. Как бы про героизм и "не сломаться", но на самом деле нет.
Хороший грузинский актёр Мераб Нинидзе играет профессора литературы, который запостил в соцсетях сообщение о том, что мэр его города (какой город имеется в виду, сказать трудно, но что-то маленькое и провинциальное, хотя с университетом, так что не такое уж и маленькое) — вор. В ответ мэр подставляет профессора, обвиняет его в растрате денег, выделенных городом на какую-то литературную конференцию (кажется надуманным, но не буду придираться, верю, что в России можно огрести и за меньшее), и того сажают под домашний арест. Всё как положено, с браслетом на ноге и отменой телефона-интернета.
И начинается история про мучения главного героя. Кажется, собственно, что домашний арест его не слишком тяготит, браслет на ноге даже не мешает передвигаться по двору, он может гулять в радиусе десяти, что ли метров, от дома. Телефоном ему запретили пользоваться своим, это да, но он всё время просит позвонить у приходящих в гости близких родственников, мамы, бывшей жены, даже адвокатессы, кажется. А ноутбук у него всё время стоит на столе в открытом положении, так что не знаю уж, как там с запретом интернета.
Больше всего профессор хочет доказать свою невиновность и свою правоту относительно мэра. У него даже есть какие-то для этого рычаги, он может получить от нынешнего любовника своей бывшей жены какие-то бумаги, которые всё подтвердят. Только нужно убедить их отдать ему эти бумаги.
На самом деле непонятно, про что фильм ”Дело”. И в этом его главная беда. Никто не отрицает умения Алексея Германа-младшего снимать кино, выстраивать картинку, мизансцены, диалоги, образы. Всё есть, всё профессионально. Но вот про что это? Про то, как человек сопротивляется машине, которая его неизбежно раздавит? Вроде нет. Во-первых, он не сильно сопротивляется. На него, конечно, обрушиваются некоторые ощутимые страдания, но Мераб Нинидзе ни в коем случае не играет человека сломленного, но, с другой стороны, и борца он не играет тоже. Его профессор принимает всё, с ним происходящее, как-то довольно стоически, и кажется, не испытывает по этому поводу особенных эмоций. Ну отключили воду, и отключили. Зато с водопроводчиком всё равно можно бухнуть. Непонятно, это личная инициатива самого Нинидзе, установка режиссёра, или просто такова его актёрская фактура, и, стало быть, выбор исполнителя главной роли просто не слишком удачен.
Можно представить, что многие из нас, если бы попали в такую ситуацию, вели бы себя примерно похожим образом. Люди в массе своей не сильно борцы, не сильно пламенные революционеры. Может быть, кино как раз об этом, о том, как на самом деле ведут себя обычные люди, оказавшись в ситуации противостояния с властью. И это, наверное, было бы логично, и из этого, наверное, могло бы получиться неплохое кино, но конец….конец портит всё. В конце прискакала кавалерия из-за холмов, вылез бог из машины, приехал барин и всех рассудил. И опять — и это могло бы быть интересным вариантом, если бы конец был докручен, что-то бы с героем произошло именно в связи с вынесенным вердиктом, какой-нибудь парадоксальный переворот бы случился…Нет. В кадре разве что появляется Александра Бортич, о которой мы давно уже все догадались, что именно она будет играть дочь главного героя. Вот, пожалуй, и всё.
Как-то и надеждой, но и безысходностью не веет от финала, а следовательно, и от всего фильма. Общественного высказывания не получилось, а если, допустим, Герман планировал что другое, то я не понял, что. Но наверное дело не в нём, дело во мне.
Прочитать другие блоги можно ЗДЕСЬ.
Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.