NB! С понедельника меняется расписание поездов Elron(1)
”Строительные работы идут своим ходом, и начиная с понедельника наши поезда снова смогут ходить до Балтийского вокзала, — сказал руководитель по развитию и продажам Elron Ронни Конго. — В то же время, в связи с некоторыми работами в отношении железнодорожного движения будут действовать определенные ограничения, из-за которых многие поезда, к сожалению, все еще не смогут заезжать на Балтийский вокзал. Именно поэтому все поезда линии Аэгвийду пока еще будут ходить только до Юлемисте, и между Таллинном и Юлемисте потребуется использовать заменяющие автобусы. Кроме того, между Балтийским вокзалом и Юлемисте автобусами будут обслуживаться и рейсы линий до Тарту, Нарвы и Раквере. В случае Юго-западного направления большая часть поездов сможет ездить до Балтийского вокзала, а остальные отправления на отрезке между Таллинном и Таллинн-Вяйке будут заменены автобусами”.
В связи с частыми ремонтными работами время предварительной продажи билетов на поезда ограничено. Ронни Конго объяснил, что сейчас расписания приходится часто менять, в связи с чем, к сожалению, их очень сложно составлять достаточно заблаговременно. ”Естественно, как изменения времен отправления и необходимость использовать автобусы, так и ограниченное время предварительной продажи билетов доставляют пассажирам неудобства. В связи с этим мы приносим свои извинения. В то же время, я очень рад, что благодаря этим ремонтным работам уже через пару месяцев мы сможем предложить пассажирам более удобное расписание”.
Обращаем внимание на то, что на заменяющих автобусах нельзя будет перевозить велосипеды. В случае рейсов с использованием заменяющих автобусов, сесть на поезд с велосипедом можно будет на станции Таллинн-Вяйке или Юлемисте. Использование заменяющего автобуса в инвалидной коляске возможно при условии, что инвалидная коляска размещается в багажном отделении (она должна быть складной), и что пассажир способен зайти в автобус самостоятельно. Если клиент может передвигаться только в инвалидной коляске, пожалуйста, сообщите нам о такой потребности и о точном времени рейсов не позднее чем за три рабочих дня по электронной почте (abi@elron.ee). Только в таком случае мы сможем организовать специальный транспорт, в который можно будет попасть на инвалидной коляске.
Остановки заменяющих автобусов обозначены вывесками в цветах Elron, и их места расположения вместе с информацией об изменениях в расписании можно найти на сайте Elron и на информационных стендах, расположенных на платформах ожидания.