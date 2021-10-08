NB! С понедельника меняется расписание поездов Elron

”Строительные работы идут своим ходом, и начиная с понедельника наши поезда снова смогут ходить до Балтийского вокзала, — сказал руководитель по развитию и продажам Elron Ронни Конго. — В то же время, в связи с некоторыми работами в отношении железнодорожного движения будут действовать определенные ограничения, из-за которых многие поезда, к сожалению, все еще не смогут заезжать на Балтийский вокзал. Именно поэтому все поезда линии Аэгвийду пока еще будут ходить только до Юлемисте, и между Таллинном и Юлемисте потребуется использовать заменяющие автобусы. Кроме того, между Балтийским вокзалом и Юлемисте автобусами будут обслуживаться и рейсы линий до Тарту, Нарвы и Раквере. В случае Юго-западного направления большая часть поездов сможет ездить до Балтийского вокзала, а остальные отправления на отрезке между Таллинном и Таллинн-Вяйке будут заменены автобусами”.

В связи с частыми ремонтными работами время предварительной продажи билетов на поезда ограничено. Ронни Конго объяснил, что сейчас расписания приходится часто менять, в связи с чем, к сожалению, их очень сложно составлять достаточно заблаговременно. ”Естественно, как изменения времен отправления и необходимость использовать автобусы, так и ограниченное время предварительной продажи билетов доставляют пассажирам неудобства. В связи с этим мы приносим свои извинения. В то же время, я очень рад, что благодаря этим ремонтным работам уже через пару месяцев мы сможем предложить пассажирам более удобное расписание”.