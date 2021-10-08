Ставший в Питере бомжом эстонский диджей получил российский паспорт

Благодаря усилиям многих людей Алексей Никоноров стал полноценным гражданином России. Ему выдали паспорт в отделе по вопросам миграции Невского района Петербурга. Процедура была стандартной — Никоноров приехал, расписался в получении документа и вышел с готовым паспортом.

Корреспондент Delfi поинтересовался, будет ли Никоноров оформлять заграничный паспорт? Он ответил, что ему очень этого бы хотелось, чтобы увидеть Эстонию.

Сразу после получения паспорта надо будет добиваться начала поддерживающей терапии, так как у него прогрессирует склероз. Потом оформить инвалидность и пенсию.

Сейчас Алексей по-прежнему живет в Мальтийской палатке, постоянно на связи с эстонскими друзьями.

Алексей Никоноров родился и вырос в Таллинне, там-же закончил школу и начинал работать. Жил с мамой, отец покинул семью, когда Алексею было два года. Мама была фотографом, Алексей тоже начал в старших классах и после школы публиковать фотографии в газете ”Рыбак Эстонии” и в других газетах. Потом увлекся музыкой, стал диджеем, звукорежиссером, работал в клубах. В конце девяностых поехал с женой и маленьким сыном в Украину — туда к тому времени перебралась мать, она вышла замуж и жила с мужем в Черновцах.

Гражданином независимой Эстонии после распада СССР Алексей, увы, не был — у него был ”серый паспорт, который нужно было регулярно продлевать.

В Черновцах Алексей какое-то время жил, но мать умерла, с отчимом отношения не сложились, семья распалась — жена забрала ребенка и вернулась в Эстонию. Алексей же с новой девушкой в 1999 году приехал в Петербург. Срок действия ”серого паспорта” истек, но Алексей его не продлил. Он был молод, бесшабашен, работа была, хоть и неофициальная, денег на жизнь и на съемное жилье хватало, даже когда он снова остался один, расставшись с девушкой.