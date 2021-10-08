Ставший в Питере бомжом эстонский диджей получил российский паспорт(5)
Благодаря усилиям многих людей Алексей Никоноров стал полноценным гражданином России. Ему выдали паспорт в отделе по вопросам миграции Невского района Петербурга. Процедура была стандартной — Никоноров приехал, расписался в получении документа и вышел с готовым паспортом.
Корреспондент Delfi поинтересовался, будет ли Никоноров оформлять заграничный паспорт? Он ответил, что ему очень этого бы хотелось, чтобы увидеть Эстонию.
Сразу после получения паспорта надо будет добиваться начала поддерживающей терапии, так как у него прогрессирует склероз. Потом оформить инвалидность и пенсию.
Сейчас Алексей по-прежнему живет в Мальтийской палатке, постоянно на связи с эстонскими друзьями.
Алексей Никоноров родился и вырос в Таллинне, там-же закончил школу и начинал работать. Жил с мамой, отец покинул семью, когда Алексею было два года. Мама была фотографом, Алексей тоже начал в старших классах и после школы публиковать фотографии в газете ”Рыбак Эстонии” и в других газетах. Потом увлекся музыкой, стал диджеем, звукорежиссером, работал в клубах. В конце девяностых поехал с женой и маленьким сыном в Украину — туда к тому времени перебралась мать, она вышла замуж и жила с мужем в Черновцах.
Гражданином независимой Эстонии после распада СССР Алексей, увы, не был — у него был ”серый паспорт, который нужно было регулярно продлевать.
В Черновцах Алексей какое-то время жил, но мать умерла, с отчимом отношения не сложились, семья распалась — жена забрала ребенка и вернулась в Эстонию. Алексей же с новой девушкой в 1999 году приехал в Петербург. Срок действия ”серого паспорта” истек, но Алексей его не продлил. Он был молод, бесшабашен, работа была, хоть и неофициальная, денег на жизнь и на съемное жилье хватало, даже когда он снова остался один, расставшись с девушкой.
Но случилось несчастье — Алексей в 2009 году заболел рассеянным склерозом, неизлечимым аутоиммунным заболеванием, от которого нет лекарства, есть только поддерживающая терапия, причем весьма дорогая, если у человека нет документов, регистрации, полиса ОМС и т.д. Алексей тогда не унывал, работа была, возможность лечиться в Военно-медицинской академии — тоже. Но болезнь прогрессировала, а работа накрылась — обанкротился клуб. С квартиры пришлось съехать. Причем сначала в общагу, а потом в никуда. Так как перед чемпионатом мира по футболу из общежитий полицейские рейды прогнали всех беспаспортных и лиц без гражданства. Алексей к тому времени стал именно таким.
Он отправился в ”Ночлежку” — петербургскую организацию, помогающую бездомным. Но их приют был полон. Алексея приняли в палатку для инвалидов — приют Мальтийской службы помощи, что на Коломяжском проспекте между железной дорогой и автомобильной. В палатке двухъярусные койки, аскетичная обстановка. Но тепло, есть элементарные условия и еда с одеждой.
Про Алексея писали эстонские СМИ, журналисты устроили даже ему встречу с Генеральным консулом Эстонской республики. Благодаря порталу DELFI удалось устроить его встречу с консулом, написать заявление на восстановление вида на жительство, написать письмо в Департамент полиции и погранохраны Эстонии — чтобы помогли найти отца. Ведь по законам Эстонской республики надо для получения вида на жительство приглашение от родных.
Отец не вышел на связь ни с журналистами Delfi, ни с сотрудниками Департамента. Сын Алексея — теперь уже взрослый, тоже отказал в содействии, сказав, что отец для него — чужой человек.
Весной 2019 года Михаил Калашников, руководитель проектов Мальтийской службы помощи, обратился в Главное управление по вопросам миграции МВД РФ с просьбой отправить Алексея в Эстонию по программе реадмиссии. Спустя несколько месяцев Калашников получил ответ из этого управления — там был получен ответ от Департамента полиции и погранохраны Эстонии, в котором сообщалось, что Алексей Никоноров не является субъектом реадмиссии и не имеет законных оснований для пребывания на территории Эстонии.
И в начале июля 2019 года по итогам встречи с юристами аппарата Уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова было принято решение предпринимать шаги для легализации Алексея Никонорова в России. Для этого, прежде всего, надо было установить его личность, то есть искать свидетелей, которые могли подтвердить, что Никоноров — это Никоноров. 26 ноября 2019 года документ, подтверждающий личность Алексея, был наконец-то получен. Потом надо было тоже с привлечением свидетелей доказать, что Алексей проживал на 1 ноября 2002 года на территории России. И лишь после этого оказалось возможным подать документы на получение гражданства по упрощенной схеме.