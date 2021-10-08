Ужесточит ли Эстония ограничения по примеру Латвии?

”Самым важным на нынешнем этапе пандемии является защита групп риска, это мы можем сделать, бесплатно предлагая более доступные варианты вакцинации”, — сказал Кийк, добавив, что ограничения могут использоваться лишь в качестве временной меры и для борьбы с пандемией нужно искать постоянные решения. ”В настоящее время в неделю вакцинируются тысячи людей. Мы работаем над тем, чтобы охват вакцинацией постоянно увеличивался”, — заявил Кийк.

И.о. гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма также не верит, что ситуация в Эстонии в ближайшее время ухудшится настолько, что нужно будет принимать меры, аналогичные введенным в Латвии. Хярма отметила, что Латвия, когда начали поступать вакцины, довольно быстро стала вакцинировать все возрастные категории, в то время как Эстония сосредоточилась на группах риска, в том числе пожилых, по которым коронавирус бьет сильнее всего. Таким образом в Эстонии большая часть пожилого населения вакцинирована, а это означает, что в больницы попадает меньше пациентов с тяжелыми симптомами.

”Заполняемость больниц в Эстонии растет медленнее, чем количество зараженных”, — отметила Хярма. Она добавила, что сейчас мы находимся в оранжевой зоне именно из-за высокого уровня заболеваемости, а не из-за количества нуждающихся в стационарном лечении пациентов. ”У нас нет такой спешки, как в Латвии, и у нас есть время спокойно подумать о обсудить, каким образом сохранять заболеваемость среди пожилых на максимально низком уровне. Следует иметь в виду, что работники сфера здравоохранения очень устали от прошлой волны и уже не так мотивированы работать с повышенной нагрузкой”, — отметила Хярма.

Вирусолог и член научного совета Андрес Меритс тоже сослался на то, что что в Латвии ситуация хуже. По его словам, сейчас нам надо соблюдать те ограничения, которые уже имеются, а в установлении новых особого смысла нет. ”Такие ограничения позволили бы выиграть время, но это пошло бы на пользу лишь в случае, если бы это время эффективно использовалась для поддержки медицинской системы”, — сказал Меритс. Он уверен, что единственной возможностью обуздать вирус является вакцинация групп риска. ”Если этого не сделать, то ограничения помогут лишь отсрочить связанные с больничным лечением проблемы, но конечный результат по большому счету останется тем же”, — пояснил эксперт.