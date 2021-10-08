Экономика
08.10.2021, 13:12

В Lidl назвали сроки открытия магазинов в Эстонии

 
Aadressil Rannamõisa tee 12a on kerkimas Lidl kauplus
Aadressil Rannamõisa tee 12a on kerkimas Lidl kauplus
Foto: Henri-Kristian Kirsip
Крупнейшая сеть розничной торговли в Европе Lidl по-прежнему не называет дату открытия своих магазинов в Эстонии, но обещает, что это произойдет в ближайшие месяцы.

Накануне первые 15 магазинов сети были открыты в 10 городах Латвии, в том числе в Риге, сообщает RusERR со ссылкой на утренние теленовости ERR.

В Риге расположен и логистический центр предприятия, откуда товары также будут доставляться в эстонские магазины, в свой выход на рынок Латвии предприятие инвестировало 200 млн евро, поучаствовав и в создании примерно 2000 новых рабочих мест.

Начать работу в Эстонии Lidl обещает в ближайшие месяцы.

"На каждом рынке есть свои вызовы. Мы открыли свои магазины в Литве в 2016 году. И это был очень успешный выход на тамошний рынок. Мы извлекли уроки из этого и сейчас открываем собственную сеть магазинов в Латвии. Через несколько месяцев мы также будем представлены на эстонском рынке", — сказал руководитель Lidl в Латвии и Эстонии Якоб Йозефсон.

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