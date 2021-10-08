В Lidl назвали сроки открытия магазинов в Эстонии

В Риге расположен и логистический центр предприятия, откуда товары также будут доставляться в эстонские магазины, в свой выход на рынок Латвии предприятие инвестировало 200 млн евро, поучаствовав и в создании примерно 2000 новых рабочих мест.

"На каждом рынке есть свои вызовы. Мы открыли свои магазины в Литве в 2016 году. И это был очень успешный выход на тамошний рынок. Мы извлекли уроки из этого и сейчас открываем собственную сеть магазинов в Латвии. Через несколько месяцев мы также будем представлены на эстонском рынке", — сказал руководитель Lidl в Латвии и Эстонии Якоб Йозефсон.