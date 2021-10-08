Ласнамяэ демонстрирует самые низкие показатели заболеваемости COVID-19 в Таллинне

«Ситуация с распространением коронавируса по-прежнему остается критической, и число заражений по всей Эстонии в целом растет. Однако стоит отметить, что наши общие усилия по улучшению ситуации в Ласнамяэ принесли свои плоды. Например, на прошлой неделе в Ласнамяэ вирусом заразилось меньше людей, чем в остальном Таллинне или в Эстонии», – сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

На прошлой неделе позитивным оказался тест 270 ласнамяэсцев. Это означает, что в крупнейшем районе Таллинна было 232 случая на 100 000 жителей. По этому показателю Ласнамяэ по сравнению с другими районами Таллинна был частью города с самым низким заражением. Соответствующий показатель всего Таллинна составил 315 случаев, а средний показатель по Эстонии – 375 случаев на 100 000 жителей.

«На сегодняшний день в Ласнамяэ почти два месяца работает вакцинационный автобус, в котором тысячи людей сделали себе защитный укол. Благодарю всех тех, кто уже вакцинировался и соблюдает меры предосторожности. Именно благодаря вам мы можем сдерживать распространение вируса. Также благодарю наших партнеров из государственного и частного сектора, которые внесли свой вклад в замедление распространения COVID-19 и повышение доступности вакцинации», – сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

На этой неделе в Ласнамяэ продолжает работу вакцинационный автобус Медицинского центра Confido, где можно сделать прививку от COVID-19 вакцинами Moderna, Pfizer и Janssen. Также в двух школах можно сделать прививку вакциной Pfizer. На вакцинацию приглашаются все жители Эстонии в возрасте от 12 лет, с собой необходимо взять ID-карту или паспорт. .

Возможности вакцинации в Ласнамяэ на этой неделе:

• 8.10 в 11-19 магазин Grossi (Кивила, 26)

• 9.10 в 11-19 рынок Паэ (Паэ, 78)

• 9.10 в 10-18 в Гимназии Куристику (Кярбери, 9)

• 10.10 в 11-19 Lasnamäe Centrum (Мустакиви теэ, 13)

• 10.10 в 10-18 в Гимназии Ласнамяэ (Паэ, 59)

Дополнительную информацию о вакцинации и вакцинах можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru, а также получить по телефонам 1247 (ежедневно 8:00-20:00 на эстонском, русском и английском языках) и 6051529 (с понедельника по пятницу 8:00-17:00).