На старт! Внимание! Стоптябрь!
Кто-то может сказать, мол, что в этом такого сложного, бери и бросай. Жизнь показывает, что это не так просто. Большинство курильщиков не могут устоять перед искушением выкурить еще сигарету. Бросить курить со дня удается только 4 % из тех, кто пытается.
Многие пытаются несколько раз, и даже в этом случае отказ от курения может оказаться безуспешным. Некоторые перестают даже пытаться. В то же время возможностей, помогающим бросить курить, сейчас существует больше, чем когда-либо. Важно выбрать подходящий для себя способ и попробовать снова.
Что может помочь успешно бросить курить?
В дополнение к классическим никотиновым продуктам, продаваемым в аптеках, инициатива Стоптябрь не боится говорить об альтернативах, таких как электронные сигареты, снюс без табака и нагреваемый табак, с помощью которых миллионы курильщиков во всем мире успешно бросили курить.
На первый взгляд может показаться удивительным, что об альтернативных продуктах говорят как о средствах отказа от курения. В то же время, по данным Евробарометра, в 2020 году 10 % решивших бросить курить в Эстонии использовали именно альтернативные продукты. 13 % использовали аптечные продукты и 3 % обращались к консультанту по отказу от курения.
84 % курильщиков Эстонии, которые пытались избавиться от вредной для здоровья привычки в прошлом году, не использовали никаких средств поддержки. К сожалению, бросить курить таким способом удается лишь немногим. Это также подтверждается исследованием Института развития здравоохранения, согласно которому в 2020 году в Эстонии было даже больше ежедневных и эпизодических курильщиков, чем в 2018 году.
Однако самое главное – снова попытаться бросить курить. На странице Stopptoober.ee представлены примеры того, как люди пытались и наконец успешно бросили курить.
Как можно принять участие в Стоптябре?
Чтобы присоединиться к Стоптябрю договор не требуется, достаточно просто желания бросить курить. Ознакомьтесь на странице Stopptoober.ee с возможностями отказа от курения. Найдите возможность, которая вам нравится, и начните жить без табачного дыма уже в октябре.
Победой для здоровья будет уже если вы станете курить меньше. Если невозможно сразу бросить курить обычные сигареты, постепенно замените привычный режим курения использованием выбранного никотинового продукта. Чем быстрее вы сможете полностью отказаться от курения обычных сигарет, тем быстрее начнет восстанавливаться здоровье.
Что происходит со здоровьем после отказа от курения?
Как только вы полностью бросите курить обычные сигареты, можете начинать сокращать употребление альтернативного продукта. Сначала уменьшите количество использований, для некоторых продуктов можно выбрать вариант с более низким содержанием никотина. Так постепенно можно будет отказаться от продукта, который помог бросить курить. При этом можно сделать еще одно важное доброе дело – поделитесь своим опытом отказа от курения и помогите другим избавиться от табачного дыма.
Что использовалось в других странах для отказа от курения?
В то время как в Эстонии аптечные и альтернативные продукты используются для отказа от курения почти одинаково, в некоторых странах преобладают альтернативные продукты. С помощью электронных сигарет бросили курить многие в Великобритании, Исландии, Австралии и Новой Зеландии. В Великобритании уже есть миллион бывших курильщиков, которые бросили курить с помощью электронной сигареты, а после перестали использовать и электронную сигарету.
Кампания Стоптябрь в Великобритании
Швеция является страной с самой низкой долей курильщиков в Европе, и причиной этого считается снюс. В соседней Норвегии электронные сигареты и снюс считаются одной из причин отказа от курения. Если взглянуть на другую сторону земного шара, то треть курильщиков в Японии и Южной Корее бросили курить, используя нагреваемый табак.
Основной ущерб здоровью наносит не никотин, а окись углерода, смолы и прочие примерно 4000 химических соединений, большинство из которых вредны.
В Эстонии 192 000 человек курят ежедневно и 88 000 – «по выходным». По сравнению с остальным миром это число кажется небольшим, но бросать курить одинаково важно и трудно для всех. Чем лучше будут возможности наших курильщиков для отказа от курения, тем скорее Эстония станет страной, свободной от табачного дыма.
Удачного отказа от курения!
Кампанию Стоптябрь проводит организация NNA «Свободная от курения Эстония». Кампанию поддерживает группа поддержки свободной от курения Эстонии в Рийгикогу.