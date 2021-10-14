На старт! Внимание! Стоптябрь!

Кто-то может сказать, мол, что в этом такого сложного, бери и бросай. Жизнь показывает, что это не так просто. Большинство курильщиков не могут устоять перед искушением выкурить еще сигарету. Бросить курить со дня удается только 4 % из тех, кто пытается.

Многие пытаются несколько раз, и даже в этом случае отказ от курения может оказаться безуспешным. Некоторые перестают даже пытаться. В то же время возможностей, помогающим бросить курить, сейчас существует больше, чем когда-либо. Важно выбрать подходящий для себя способ и попробовать снова.

Что может помочь успешно бросить курить?



В дополнение к классическим никотиновым продуктам, продаваемым в аптеках, инициатива Стоптябрь не боится говорить об альтернативах, таких как электронные сигареты, снюс без табака и нагреваемый табак, с помощью которых миллионы курильщиков во всем мире успешно бросили курить.

На первый взгляд может показаться удивительным, что об альтернативных продуктах говорят как о средствах отказа от курения. В то же время, по данным Евробарометра, в 2020 году 10 % решивших бросить курить в Эстонии использовали именно альтернативные продукты. 13 % использовали аптечные продукты и 3 % обращались к консультанту по отказу от курения.

84 % курильщиков Эстонии, которые пытались избавиться от вредной для здоровья привычки в прошлом году, не использовали никаких средств поддержки. К сожалению, бросить курить таким способом удается лишь немногим. Это также подтверждается исследованием Института развития здравоохранения, согласно которому в 2020 году в Эстонии было даже больше ежедневных и эпизодических курильщиков, чем в 2018 году.

Однако самое главное – снова попытаться бросить курить. На странице Stopptoober.ee представлены примеры того, как люди пытались и наконец успешно бросили курить.

Как можно принять участие в Стоптябре?