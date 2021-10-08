Новости Эстонии
08.10.2021, 12:50

”Здравствуйте, я президент Эстонии". Как Кальюлайд договорилась о встрече с Путиным

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Кярт Анвельт
Президентский срок Керсти Кальюлайд заканчивается. Издание Eesti Päevaleht решило раскрыть подробности встречи Кальюлайд и Путина в 2019 году.

Ноябрь 2018, Париж. Торжественно отмечается 100-летие со дня окончания Первой мировой войны. Гостей принимает президент Франции Эммануэль Макрон. На месте: президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, то есть все самые важные политики мира.

Среди присутствующих также президент Эстонии Керсти Кальюлайд и президент Российской Федерации Владимир Путин. Лидеры двух соседних стран до этого не общались друг с другом.

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