В Латвии объявят чрезвычайную ситуацию. Невакцинированным запретят закупаться в супермаркетах

Кариньш заявил, что эпидемиологические ограничения, в основном, будут касаться возможности получения услуг невакцининованными жителями страны. Вакцинированным придется думать об ограничении контактов.

Все решения, принятые ночью Советом по кризисному управлению, еще должны быть утверждены правительством. Только тогда они обретут законную силу. Заседание Кабинета министров ожидается сегодня.