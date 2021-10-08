Новое уголовное дело TUT.by, массовые задержания за посты о Зельцере: главное в Беларуси за неделю

На этой неделе белорусский правозащитный центр "Весна" признал еще 70 человек политическими заключенными. Всего он признает таковыми 801 человека.

6 октября в Минске прошли похороны IT-менеджера Андрея Зельцера, застреленного сотрудниками КГБ 28 сентября, как утверждают власти, после того как он сам убил из ружья одного из оперативников спецслужбы.

Церемония прощания была немноголюдной — почтить память айтишника пришли несколько десятков человек. Некоторые провластные телеграм-каналы угрожали "проверить на экстремизм" всех, кто придет на похороны Зельцера.

На сотрудников TUT.by завели новое уголовное дело

В отношении сотрудников TUT.by возбудили уголовное дело по статье 130 ч.3 (Разжигание вражды). Об этом сообщил Следственный комитет Беларуси. Эта статья предусматривает до 12 лет лишения свободы.

О каких именно сотрудниках идет речь, в ведомстве не уточнили, однако в редакции Zerkalo (этот ресурс был открыт вскоре после того, как в стране заблокировали работу TUT.by) считают, что новое уголовное дело может быть связано с материалами о стрельбе в минской квартире Андрея Зельцера, опубликованными на сайте этого СМИ.

"В таком случае "ТУТ БАЙ МЕДИА" не имеет к этим публикациям никакого отношения, — говорится на сайте Zerkalo. — Наш проект никак не связан с TUT.by за исключением того, что в команде трудится ряд бывших сотрудников этого портала".

"Если причиной новых дел в отношении связанных с TUT.by людей стало именно "Зеркало", то мы в ответ можем только пообещать, что продолжим и дальше делать свою работу: честно и беспристрастно рассказывать людям о том, что происходит в Беларуси", — добавили в редакции.

В мае этого года этого года по "делу TUT.by" были задержаны 15 человек, 11 из них остаются под стражей. Ресурс TUT.by и его соцсети в Беларуси признали экстремистскими.

За комментарии по "делу Зельцера" задержали около 200 человек