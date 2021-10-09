Экспресс-гид по острову Найссаар: самый фотогеничный маяк Эстонии и милитари-тропа
Если вы летом оказались в Таллине, съездите на остров Найссаар. Там белые песчаные пляжи, густой черничный лес и красивый красно-белый маяк. На остров ходят паромы, путь из столицы Эстонии занимает 1 час.
На Найссааре я побывала в конце мая. Чудесное время — пели птицы, цвела примула, просыпались ландыши. С погодой повезло — гроза обошла остров стороной. Это важно, поскольку в плохую погоду вход на маяк закрыт, а именно эту достопримечательность я хотела посмотреть больше всего.
Это 15-й остров, который я посетила, и десятый на Балтике. Naissaar в переводе с эстонского — женский остров.
Коротко об острове Найссаар
Площадь: 18 кв. км, что в 17 раз больше Старого Таллина.
Население: 3 постоянных жителя и дачники.
Что интересного: маяк, песчаные пляжи, руины военных сооружений.
Остров Найссаар находится в 8 км от Таллина в сторону Хельсинки. Он почти весь покрыт густым сосновым и еловым лесом. Добытая здесь древесина когда-то очень ценилась — именно из нее построены перекрытия во многих средневековых домах Таллина.
Местных жителей на Найссааре — несколько человек. А еще 120 лет назад здесь кипела жизнь: на острове жили 400 человек, в основном эстонские шведы. Работали две школы. В советское время с 1944 по 1994 год на острове была военная база, все жители бежали или были депортированы, а посторонние на остров не допускались.
Сейчас Найссаар — охраняемый природный объект и любимое место отдыха таллинской молодежи. Добираться просто: сел на комфортабельный паром и через час ты уже в диком лесу или на полупустом пляже. Военные объекты поросли травой и не портят общего впечатления. А весной — это отличное место для наблюдения за птицами: на острове и вблизи него встречается 160 видов птиц.
Собираясь на остров, продумайте, как одеться. Для пляжного отдыха обувь годится любая, по погоде. Если планируете ходить по лесу, то возьмите ботинки или резиновые сапоги, так как есть гадюки, и я их даже видела на тропе.
Как добраться до Найссаара
Из Таллина до острова Найссаар ходят суда двух паромных компаний. Sunlines отправляет паромы из Lennusadam (Летная гавань), что в центре Таллина. От старого города идти 2 км. Суда компании Monica отправляются из таллинского района Пирита. Из центра Таллина туда легко добраться на автобусе.
Разница не только в месте отправления, но и во времени, которое туристы проводят на острове. У Sunlines — 4, 5 часа, у Monica — 6 часов. Поэтому, если ваша цель — маяк, то лучше взять тот круиз, что дольше по времени. Или скомбинировать: отправиться на остров с Sunlines, а вернуться на судах Monica. На паромах из Таллина до Найссаара идти 15 км, по времени это час.
Возвращайтесь к пристани с запасом времени — по пути могут быть всякие неожиданности. Например, передо мной переходило главную дорогу стадо кабанов и пришлось переждать, чтобы не привлекать к себе внимания.
Где переночевать на острове Найссаар
На острове оборудованы места для кемпинга — приезжайте с палаткой, а также есть места для ночлега в Naissaare Turismi- ja Puhkekeskus (Центр туризма и отдыха) недалеко от пристани. Забронировать комнату или домик можно на Hotellook. Остановиться с ночевкой стоит, потому что остров большой, красивый и хочется здесь побыть подольше. Я много всего посмотрела, но все 6 часов, которые я здесь провела, пришлось провести в движении. А так хотелось просто посидеть на берегу и полюбоваться небом и морем.
Чем заняться на острове Найссаар
1. Загорать и купаться
Это самый простой вариант — красивые пляжи есть недалеко от того места, куда прибывает паром. Например, в нескольких метрах от пристани по дороге направо — там оборудована площадка для отдыха с палатками, есть столики, туалеты и др.
Самыми красивыми считается пляжи у Хюлкари (в переводе с эстонского Тюлений риф) — от пристани надо идти 1,5 км налево. Туда приведет маршрут, размеченный синим.
Если хочется более уединенного отдыха, то возможностей масса — надо идти по берегу в любую сторону. Красивых мест много, берег почти везде песчаный, покрытый низкорослым стелящимся шиповником. А сосны подступают почти к самой воде. Купаясь, будьте осторожны, не заплывайте далеко и не ныряйте в незнакомом месте — под водой встречаются камни.
Однако, не планируйте быстро обойти остров по берегу — идти по песку сложно, долго, а рядом с морем не везде есть трявяная тропа.
2. Пройти по маршруту
На острове проложено три туристских маршрута. Тропы размечены на отлично: отметки нужного цвета ищите на деревьях. Карта есть у пристани и затем на маршрутах увидите ее фрагменты. Бумажную карту я не нашла, но возможно она существует.
Милитари-тропа длиной 10 км
Военная тропа отмечена красно-белыми отметками на деревьях. На этом маршруте можно увидеть руины офицерского казино, хранилища ракетного топлива, батереи — боевые укрепления для орудий — и др. Большинство военных объектов находится на севере острова, здесь же расположен и маяк, но о нем читайте дальше. Ходить придется много, длина маршрута — 10 км и еще столько же нужно пройти, чтобы добраться от пристани к началу тропы и обратно.
Средняя тропа — 11 км
Тропа отмечена зеленым цветом, на этом маршруте много красивых природных объектов. Например, лиственная роща, которая называется Сад датского короля. Или дюна, поросшая соснами и лишайниками. Тропа начинается прямо от пристани.
Южная тропа длиной 13 км
Эта тропа размечена синим цветом. Красивая тропа, на которой встретятся и военные, и природные объекты, например, мыс Хюлкари с лучшими пляжами, охраняемый законом типичный ельник Лаанекуузик, минный склад и др. Хутор Сепа, который сейчас принадлежит эстонскому дирижеру дирижеру Тыну Кальюсте. Начало и конец тропы — у пристани.
Посмотреть все объекты на тропах можно на сайте Агентства по охране окружающей среды Эстонии.
3. Забраться на маяк
Найссарский маяк — один из самых фотогеничных в Эстонии. Его высота — 45 метров. Но это не старинный маяк, ему всего 60 лет. Первый на этом месте был построен в 1788 году, но до наших дней не дошел.
Сооружение в отличном состоянии, внутри — фотографии, рассказывающие об истории острова. Смотритель маяка — он русский — вместе с семьей живет рядом. У него большой огород.
Время работы на двери маяка не обозначено, но написано, что в грозу и шторм вход закрыт. Если не увидите рядом хранительницу ключа, то постучите в домик, который стоит в 10 метрах от него. Билет стоит 5 €. Преодолейте 220 ступенек по винтовой лестнице — сверху открываются красивые виды на остров, а в ясную погоду виден силуэт Хельсинки.
Маяк находится на самом севере острова, от гавани — 7 км. Самый короткий путь — по главной дороге, по которой ходят машины. Она идет вдоль восточного берега. Если окажетесь на развилке, выбирайте тот путь, где следов от шин больше.
Однако, идти туда и обратно по этой дороге — не самый лучший вариант. Поэтому часть пути лучше преодолейте на маленьком поезде — он ходит по узкоколейке между гаванью и деревней Мяннику в центре острова. Тогда у вас будет время посмотреть и другие достопримечательности.
Например, я захватила часть маршрута по природным местам: увидела холм Кунила (30 м) и огромные песчаные дюны, несколько болот, а также прошла часть милитари-маршрута на севере острова. Тропы везде отлично маркированы — полосы разного цвета увидите на деревьях, а вот указатель, как пройти к маяку, мне встретился только один, и тот не официальный.
4. Собирать чернику и грибы
Почти весь остров покрыт красивым сосновым лесом, который подступает к самой воде. Он словно из волшебной сказки — такой старый и древний, почти не тронутый человеком. Пройтись по такому лесу очень приятно. Есть несколько десятков крошечных болот, но они не очень живописные.
В июле поспевает черника, которой здесь очень много. А грибники приезжают сюда ради белых и подосиновиков. А вообще на острове зарегистрировано 460 видов грибов!
Однако, будьте осторожны — на острове живут гадюки. Лучше ходить в крепких ботинках или резиновых сапогах. Старый способ отпугнуть змей, постучав по земле палкой, также работает. В общем, будьте начеку.
5. Взять экскурсию
Отличный вариант для тех, кто любит, чтобы ему все показали и рассказали. Экскурсантов возят по всему острову на крепкой военном грузовике. Забронировать экскурсию можно прямо при покупке билетов на паром. Темы экскурсии разные — история острова, природа, люди, можно получить аудиогид. Стоимость — от 15 €, продолжительность 3,5 часа.
Инфраструктура: что есть на острове
На острове есть кафе и прокат велосипедов, туалеты и ящики для мусора. Есть Центр туризма и отдыха, где можно переночевать. Оборудованы места для кемпингов. Ни магазина, ни почты на острове нет. Связь хорошая, за исключением некоторых мест на севере, где или вообще не ловит сигнал, или подключается к финским операторам.
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