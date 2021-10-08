ФОТО | МуПо четыре раза пыталась разогнать акцию протеста возле Таллиннской горуправы

По словам пресс-секретаря парии Карла Сандера Касе, за неделю до этого партия подала в полицию заявление о регистрации политического мероприятия, которое три дня назад было удовлетворено. ”Также мы отметили в заявлении, что пригоним сюда трейлер”, — добавил он.

Тем не менее, еще до начала акции от Департамента транспорта поступило письмо, что трейлер в этих целях возле здания управы парковать нельзя. Через несколько часов после начала забастовки на место прибыли чиновники муниципальной полиции и сообщили, что члены партии нарушают закон.

Патрули МуПо приезжали на место несколько раз, в последний — с полицией. ”Полиция сказала, что мы можем здесь находиться. Полиция сказала, что у нас есть право выражать здесь свой протест и при необходимости местное самоуправление должно реорганизовать движение”, — утверждает Касе.

Члена партии Урмас Рейнсалу написал в соцсетях, как МуПо угрожала им штрафом. ”Эти требования противоречат свободе публичных собраний, обеспеченной законом”, — отметил он.

По плану акция протеста должна продлиться 100 часов, то есть до понедельника, когда начнется э-голосование.