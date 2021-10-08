За сутки в Эстонии выявлено 954 случая заражения коронавирусом, умерли четыре человека

По состоянию на утро 8 октября из-за симптоматического COVID-19 нуждаются в стационарном лечении 204 человека. Всего в больницах 248 зараженных коронавирусом пациентов, из которых не вакцинированы 167, или 67,3%, и с завершенным курсом вакцинации 81, или 32,7%, .

За сутки в больницах открыли 38 новых историй болезни. Умерло четверо зараженных коронавирусом: 70-летний мужчина, 82-летний мужчина, 83-летняя женщина и 93-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 7 058 результатов теста, из которых 954 оказались положительными. Из получивших положительный тест 607 не были вакцинированы и 347 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 1 939 доз вакцины, всего введено 1 383 504 дозы. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 67,4%.

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