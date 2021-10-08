Бодибилдер Джордж Петерсон умер в 37 лет прямо перед выступлением

В ранних сообщениях утверждается, что тренер Джастин Миллер не получал ответов от Петерсона, который находился в своем гостиничном номере. После некоторого времени без ответа Миллер вызвал охрану, чтобы открыть номер в отеле Петерсона, где он был найден лежащим лицом вниз и не отвечал. После вызова службы спасения, Миллер попытался реанимировать спортсмена, но все было бесполезно. По словам Миллера, скорая помощь и сотрудники службы экстренной помощи подтвердили, что Петерсон скончался на несколько часов раньше.

Уроженец Нью-Йорка, также известный как ”Да Булл”, Джордж Петерсон был бодибилдером с невероятным телосложением и столь же невероятной карьерой в бодибилдинге. Джордж начал заниматься бодибилдингом более 10 лет назад, потом прерывался на 5 лет, а затем вернулся в недавно созданное подразделение Classic Physique. Петерсон участвовал в Tampa Pro 2017, где занял третье место в Classic Physiyque. Позже он участвовал в "Мистер Олимпия" 2018 года, где занял третье место. В конечном итоге он выиграет соревнование Arnold Classic Physique 2019 года.

В последнее время выступал в мужском дивизионе "212". Его дебют в этом престижном классе состоялся в 2020 году, после чего он выиграл Tampa Pro 2020 года и занял третье место на "Мистер Олимпия" 2020 года. Хотя причина смерти не подтверждена, Петерсон стал вторым бодибилдером, скончавшимся непосредственно перед тем, как принять участие в соревнованиях. Он был вдохновляющим, умным и страстным человеком и чрезвычайно талантливым бодибилдером. Мир бодибилдинга оплакивает его кончину.