Пять рекомендаций для безопасных выборов | Людей просят носить на избирательных участках маски(5)
1. Носите на избирательном участке маски.
Голосование проходит в закрытых помещениях. Ношение масок препятствует распространению бактерий и вирусов. Если, чихнув, закрыть рот рукой, то бактерии и вирусы могут передаться другим людям через предметы, до которых вы дотронетесь. Маска должна быть надета корректно, так чтобы были закрыты и рот, и нос.
2. На избирательном участке держите дистанцию с другими людьми.
В помещениях для голосования много людей. У пришедших на голосование не спрашивают сертификат о вакцинации или перенесенном коронавирусе. Для того, чтобы снизить вероятность заражения коронавирусом, необходимо держать достаточную дистанцию с другими людьми и действовать быстро.
3. При входе на избирательный участок продезинфицируйте руки.
Для препятствования распространению бактерий и вирусов необходимо мыть и дезинфицировать руки. Вирус передается также через предметы, к которым прикасался зараженный. Поэтому работники избирательных участков несколько раз в день дезинфицируют поверхности. На каждом избирательном участке есть средства индивидуальной защиты.
4. При возможности, проголосуйте до дня выборов.
Для того, чтобы отдать свой голос, есть целая неделя. Во время предварительного голосования с понедельника по субботу проголосовать можно как на избирательном участке, так и электронным путем. С этого года избиратель больше не привязан к одному избирательному участку по месту жительства. Голосовать можно на любом избирательном участке в своем городе или волости. В Таллинне можно голосовать на любом избирательном участке в своем районе.
5. Если вы заболели, или контактировали с заболевшим, оставайтесь дома.
В таком случае есть три варианта голосования:
Во-первых, можно проголосовать электронным путем. Это можно сделать с 9 часов в понедельник до 20 часов в субботу. Для электронного голосования необходимы безопасный компьютер с доступом к интернету и ID-карта со считывателем, или mobiil-ID. Приложение для э-голосования можно скачать с интернет-сайта valimised.ee. Приложение будет опубликовано непосредственно перед началом электронного голосования.
Второй вариант — это заказать избирательную урну домой. Для этого необходимо подать местному самоуправлению заявление в письменном виде или позвонив по телефону. Местные самоуправления уже сейчас принимают заявления в письменном виде. Подать заявление по телефону можно с утра в пятницу до 14:00 в воскресенье.
Третья возможность — это проголосовать по месту нахождения. Это означает, что избиратель находится вдали от своего дома и избирательного округа. Например, голосование в больнице или в попечительском учреждении — это голосование по месту нахождения. Заказать избирательную урну на адрес по месту нахождения можно с понедельника по четверг на неделе выборов. Для этого необходимо связаться с местным самоуправлением.
Дополнительную информацию о голосовании в условиях COVID-19 можно прочитать на странице valimised.ee.