Пять рекомендаций для безопасных выборов | Людей просят носить на избирательных участках маски

1. Носите на избирательном участке маски.

Голосование проходит в закрытых помещениях. Ношение масок препятствует распространению бактерий и вирусов. Если, чихнув, закрыть рот рукой, то бактерии и вирусы могут передаться другим людям через предметы, до которых вы дотронетесь. Маска должна быть надета корректно, так чтобы были закрыты и рот, и нос.

2. На избирательном участке держите дистанцию с другими людьми.

В помещениях для голосования много людей. У пришедших на голосование не спрашивают сертификат о вакцинации или перенесенном коронавирусе. Для того, чтобы снизить вероятность заражения коронавирусом, необходимо держать достаточную дистанцию с другими людьми и действовать быстро.

3. При входе на избирательный участок продезинфицируйте руки.

Для препятствования распространению бактерий и вирусов необходимо мыть и дезинфицировать руки. Вирус передается также через предметы, к которым прикасался зараженный. Поэтому работники избирательных участков несколько раз в день дезинфицируют поверхности. На каждом избирательном участке есть средства индивидуальной защиты.

4. При возможности, проголосуйте до дня выборов.

Для того, чтобы отдать свой голос, есть целая неделя. Во время предварительного голосования с понедельника по субботу проголосовать можно как на избирательном участке, так и электронным путем. С этого года избиратель больше не привязан к одному избирательному участку по месту жительства. Голосовать можно на любом избирательном участке в своем городе или волости. В Таллинне можно голосовать на любом избирательном участке в своем районе.

5. Если вы заболели, или контактировали с заболевшим, оставайтесь дома.

В таком случае есть три варианта голосования: