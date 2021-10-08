Эстония вышла на второе место в ЕС по кумулятивной заболеваемости COVID-19

Согласно обновленным в четверг данным Европейского центра по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний, кумулятивная заболеваемость в Эстонии на конец прошлой недели составляла 659 случаев, увеличившись на 130 по сравнению с неделей ранее, пишет RusERR.

Выше этот показатель среди стран Евросоюза был только в Литве — 796 случаев.

В Финляндии кумулятивная заболеваемость составляла 106 случаев, Швеции — 83, а в Латвии — 581. В Финляндии показатель за неделю не изменился, в Швеции сократился, а в Латвии — резко увеличился.