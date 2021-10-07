Экономика
07.10.2021, 22:24

Лучшим эстонским предприятием 2021 года признана компания Chemi-Farm AS

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Chemi-Farm
Сегодня были подведены итоги конкурса на лучшее предприятие года Эстонии. Лучшей стала компания Chemi-Farm, которая производит дезинфицирующие средства и бытовую химию.

Прибыль компании выросла в 2020 году более чем на 1600 процентов.

Chemi-Pharm в период пандемии стала одним из важнейших поставщиков для больниц, домов по уходу и других заказчиков средств дезинфекции.

Предприятие было создано в 1997 году, крупнейшим собственником является Рут Ольтьер.

Конкурс "Предприятие года" проводят Фонд развития предпринимательства (EAS), Центральный союз работодателей и Торгово-промышленная палата.

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