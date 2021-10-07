Лучшим эстонским предприятием 2021 года признана компания Chemi-Farm AS

Прибыль компании выросла в 2020 году более чем на 1600 процентов.

Chemi-Pharm в период пандемии стала одним из важнейших поставщиков для больниц, домов по уходу и других заказчиков средств дезинфекции.

Предприятие было создано в 1997 году, крупнейшим собственником является Рут Ольтьер.