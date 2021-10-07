07.10.2021, 22:24
Лучшим эстонским предприятием 2021 года признана компания Chemi-Farm AS(7)
Прибыль компании выросла в 2020 году более чем на 1600 процентов.
Chemi-Pharm в период пандемии стала одним из важнейших поставщиков для больниц, домов по уходу и других заказчиков средств дезинфекции.
Предприятие было создано в 1997 году, крупнейшим собственником является Рут Ольтьер.
Конкурс "Предприятие года" проводят Фонд развития предпринимательства (EAS), Центральный союз работодателей и Торгово-промышленная палата.