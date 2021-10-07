Эстония присоединится к глобальной налоговой реформе

Заявление, которое готовится в ОЭСР, касается крупных глобальных корпораций и не меняет действующую систему подоходного налога для эстонских компаний. В качестве следующего шага Эстония вступит в тесные переговоры со странами-членами ЕС и Европейской комиссией, чтобы защитить интересы Эстонии в разработке директивы ЕС, реализующей соглашение ОЭСР.

Премьер-министр Кая Каллас пояснила, что налоговая среда крупных транснациональных корпораций все равно меняется, независимо от решений Эстонии. "Таким образом, мы присоединяемся к глобальному налоговому соглашению. Активно предлагая и энергично защищая наши позиции, у нас есть лучшие возможности для обеспечения того, чтобы бизнес-среда и налоговая политика Эстонии продолжали работать в интересах лучшего будущего для всех нас", - подчеркнула Каллас.