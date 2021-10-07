07.10.2021, 21:20
ВИДЕО | В Ласнамяэ ребенок упал с моста через Лаагна теэ
Foto: Henri-Kristian Kirsip
Вечером в четверг в столичном районе Ласнамяэ произошло несчастье — ребенок упал с моста над Лаагна теэ.
Как сообщили Delfi из полиции, информация об инциденте поступила в Центр тревоги в 18.10. Скорая помощь доставила девочку в больницу, где она находится под попечением врачей.
Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
Пожелаем ребенку скорейшего выздоровления!
Видео с места происшествия взято из поста пользователя "Бегушая По Граблям" в группе EZ-дуны в Facebook.